Distributionselektriker
Teleservice IT-Partner Sverige AB / Elektrikerjobb / Sjöbo Visa alla elektrikerjobb i Sjöbo
2026-07-07
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Bli en del av vårt växande team som Distributionselektriker och Elsäkerhetsledare - en unik möjlighet att utvecklas tillsammans med oss!
Som distributionselektriker och elsäkerhetsledare blir du en nyckelspelare i vårt team. Du kommer att leda- och planera driftsättningen av nya spännande projekt samt arbeta praktiskt med mer vardagliga utmaningar inom lokalnätet 0,4-24kV, såväl med jordkabel som på luftledningar. Här får du möjlighet att utvecklas både tekniskt och som person i en varierande roll, samtidigt som du gör skillnad för samhället genom att leverera pålitliga och hållbara lösningar.
Teleservice Entreprenad är ett väletablerat företag som just nu befinner sig i en expansiv fas med större projekt inom produktions- och distributionsel. För att möta den växande efterfrågan inom elinfrastruktur förstärker vi nu vårt team med en ny medarbetare. Vi söker därför dig som är kunnig, driven och vill vara en del av arbetet med att utveckla och framtidssäkra elnäten tillsammans med oss.
Som en del av vårt team kommer du att arbeta tillsammans med fyra andra distributionselektriker med utgångspunkt i södra Skåne.
Hos oss värdesätts din kompetens, goda samarbeten och en passion för att skapa hållbara lösningar. Vi är övertygade om att våra medarbetare är den största nyckeln till vår framgång!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Du är ansvarig för att säkerställa att arbetet följer samtliga säkerhetsföreskrifter och branschstandarder.
Du leder- och planerar driftsättningen av projektarbeten inom lokalnätsanläggningar samt tillser arbetsbegäran för projekten (0,4-24kV).
Du felsöker, utför service och underhåll inom lokalnätsanläggningar (0,4-24kV).
Du installerar hög- och lågspänningssystem.
Du medverkar vid testning och driftsättning av elanläggningar.
Du utför kunduppdrag i fält tillsammans med projektledare.
Stolpklättring och arbete på höga höjder kan även förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete som distributionselektriker - som är trygg i din yrkesroll och stolt över att leverera hög kvalitet, men som nu är redo att ta nästa steg i karriären och även leda våra projekt som elsäkerhetsledare.
Vi tror därför att du är noggrann, strukturerad och har ett starkt säkerhetstänk. Du arbetar metodiskt och ansvarsfullt, tar initiativ och du trivs med att arbeta både i team och med självständigt arbete. Därutöver har du en lösningsorienterad inställning och en god kommunikativ förmåga.
Kompetenser och erfarenheter:
Flera års erfarenhet som distributionselektriker, där du är trygg i din yrkesroll och känner stolthet över att leverera hög kvalitet.
God struktureringsförmåga att leda- och planera driftsättningen av elprojekt.
ESA och EBR är en självklarhet för dig.
Är en lagspelare som både kan arbeta självständigt och i grupp.
Tycker om utmaningar och trivs med att arbeta på höjd.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Extra plus om du dessutom har:
Eftergymnasial utbildning inom elkraft/distribution.
BE-körkort.
Erfarenhet som ledande montör
erfarenhet av linjebygge
erfarenhet som installationselektriker
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Dan Hermansson, Chef Eldistribution på telefonnummer 073-9178204
Vi erbjuder dig
På Teleservice präglas kulturen av närhet, enkelhet och starkt samarbete. Vi erbjuder ett nära ledarskap, korta beslutsvägar och en inkluderande arbetsmiljö där våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi satsar på kompetensutveckling och god balans mellan arbete och fritid. Vi är stolta över att vara certifierade som Great Place to Work® och 2026 utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Hos oss får du bland annat:
Möjligheten att arbeta i ett växande och innovativt företag.
En arbetsmiljö där vi värnar om säkerhet och kvalitet.
Stöd för din personliga och yrkesmässiga utveckling genom utbildning och kompetenshöjande aktiviteter.
En arbetsplats där vi har kul tillsammans och hjälper varandra att lyckas.
Är du vår nya kollega? Vi tillämpar ett löpande urval så ansök redan idag – dock allra senast 2026-08-30
Om Teleservice Entreprenad
Teleservice Entreprenad har länge varit en nyckelaktör inom fiberutbyggnad i Skåne - med över 20 000 anslutningar i ryggen. Nu befinner vi oss på en spännande tillväxtresa där vi möter en ökad efterfrågan på robusta och hållbara elnät.
Vi har redan en stabil och väletablerad elverksamhet där vi länge utfört mark- och anläggningsarbeten åt flera elbolag - främst för förläggning av låg- och mellanspänningskablar. Våra uppdrag innefattar både nyanläggning och ombyggnation av elnät, ofta i nära samarbete med lokala nätägare.
Vår elverksamhet växer dock snabbt och vi befinner oss nu i en spännande och expansiv fas där vi tar oss an större projektvolymer inom produktions- och distributionsel. I samarbete med våra partners tar vi oss även an nya, spännande högspänningsprojekt. Av den anledningen så söker vi nu en ny kollega som vill använda sin kompetens för att vara med och bygga framtidens elnät tillsammans med oss!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8027947-2090518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teleservice IT-Partner Sverige AB
(org.nr 556182-1785), https://jobb.teleservice.net
Västergatan 14 (visa karta
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275 23 SJÖBO Arbetsplats
Teleservice Jobbnummer
9995911