Distributionschaufförer sökes i Gävle
2026-03-18
Jobba hos ett företag som själva kan chaufförsyrket
MP Åkeritjänster
MP Åkeritjänster fortsätter att växa och vi söker nu flera CE-chaufförer till Gävle. Vill du vara med på vår fortsatta resa inom transport och logistik är du varmt välkommen att söka till oss.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Till vår verksamhet i Gävle söker vi chaufförer med CE-behörighet för uppdrag hos våra kunder inom transport och logistik.
Arbetet består främst av dagkörningar, men nattkörningar kan också förekomma beroende på uppdrag.
Arbetet innebär mycket kundkontakt och du blir en viktig del av vår service mot våra kunder. Vi söker därför dig som är professionell i ditt bemötande och tar stort ansvar i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet från yrket och är en positiv person som är noggrann i dina arbetsuppgifter. Du är kvalitetsmedveten, ansvarstagande och flexibel.
För tjänsten krävs att du har:
CE-körkort
Digitalt förarkort
YKB
Truckkort
ADR styckegods (grund)
Du behärskar svenska i tal och skrift, eftersom kommunikationen med kollegor och kunder är en viktig del av arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
MP Åkeritjänster har huvudkontor i Borlänge och är en bemanningskoncern specialiserad på transport och logistik. Vi finns idag i Borlänge, Gävle, Örebro, Helsingborg, Jönköping och Västerås och fortsätter att växa.
Idag är vi cirka 150 medarbetare i Sverige och är branschens ledande kompetensföretag inom vår nisch - bemanning av yrkeschaufförer inom transport och logistik.
Företaget startades 2007 och är en auktoriserad bemanningskoncern, vilket är en trygghet för både våra medarbetare och kunder.
En sak som gör oss lite unika är att många av våra tjänstemän själva är chaufförer eller har arbetat många år som chaufförer. Det gör att vi har en god förståelse för hur arbetet ser ut ute på vägarna och hos våra kunder - något som våra chaufförer uppskattar.Övrig information
Heltid
Lön enligt kollektivavtal
Referenser önskas
Det finns även möjlighet till extrajobb vid annan huvudsaklig sysselsättning eller efter pension.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Mats Eklöf
Platschef Gävle - MP Åkeritjänster
026-45 50 451mats@akeritjanster.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MP Åkeritjänster AB
(org.nr 559153-3418), https://akeritjanster.se/platskontor/gavle
803 09 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle Kontakt
Platschef
Mats Eklöf mats@akeritjanster.se 026-45 50 451
9803729