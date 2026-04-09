Distributionschaufförer sökes arbeta i Norge (Jessheim/Romerike)
2026-04-09
Har du erfarenhet av distribution och förstår vikten av god kundservice? Då kan detta vara jobbet för dig. Vi söker en skicklig och pålitlig lastbilschaufför för uppdrag hos en väletablerad aktör inom dagligvaruhandeln.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Som distributionschaufför är du företagets ansikte utåt. Du ansvarar för leveranser till kunder i Akershus, med fokus på punktlighet, kvalitet och professionellt bemötande.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Lastning och lossning av varor
Planering och genomförande av körningar enligt rutt och tidsplan
Leverans till kund med god service
Dagligt ansvar för att lastbilen hålls i gott skick, både invändigt och utvändigt
Kvalifikationer - vi söker dig som har:
Körkort klass C och CE
YKB / YSK (kod 95 i körkortet)
Truckkort A1-A4
Norskt personnummer eller D-nummer (krav)
Erfarenhet av distributionskörning
Goda kunskaper i norska
Tjänsten är ett vikariat till och med augusti, med goda möjligheter till förlängning och fast anställning för rätt person. Arbetsplatsen ligger på pendlingsvänligt avstånd från Sverige, vilket gör tjänsten idealisk för dig som bor i exempelvis Värmland.
Skicka din CV redan nu, Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toptemp AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Toptemp AB Jobbnummer
9845367
9845367