Distributionschaufför till JSC Transport
2026-03-31
Trivs du att arbeta självständigt och vill vara en del av ett framåtlutat företag där du får stöttning hela vägen?
Nu söker vi dig som gillar struktur, frihet under ansvar och att ge ett gott kundbemötande.
Hos oss blir du en del av ett team där punktlighet, kvalitet och schysst stämning är självklara delar i vardagen. Då JSC är en växande koncern finns goda möjligheter att utvecklas med företaget och koncernen.
Är du intresserad av dagtidskörning med fyra dagars arbetsvecka? Om ja, då kan detta vara en passande tjänst för dig.
Vi söker just nu både en semestervikarie för sommaren samt en tillsvidareanställd med start i höst, alternativt att man vill och har möjlighet att arbeta i sommar och gå över till en tills vidare tjänst efteråt.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
I rollen som Distributionschaufför kommer du att arbeta med distribution och upphämtning av gods. Du kör från terminal till kund, samt från kund till terminal. Du kommer inleda din dag i Växjö på Nylandaområdet där vi har våra egna nya lokaler. Därefter fortsätter du till Norremark för att sortera, planera, lasta och lossa körningen. Tjänsten innebär mycket frihet under ansvar där du får möjlighet att lägga upp stora delar av planeringen själv. Detta i kombination med att du under dagen kan få direktiv om ytterligare lastning av transportledningen. Körningen sker i närliggande områden runt omkring Växjö, där du kommer har tillgång till egen lastbil.KvalifikationerKvalifikationer
CE-körkort och YKB.
ADR-intyg
Truckkort
Behärska svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare yrkeserfarenhet av branschenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, självgående och har lätt för att samarbeta. Vi ser också att du är en positiv och lösningsorienterad person. Utöver detta behöver du vara en ansvarstagande person med förmågan att alltid ha kunden i fokus. I tjänsten är det mycket kundkontakt och därav ser vi också att det är viktigt att du trivs med sociala kontakter.Om tjänsten
• Anställningen inleds med en provanställning, om inget annat överenskommes.
• Start möjligt till sommaren men även möjlighet till start till hösten.
• Tjänsten utgår från Växjö.
• Arbetstider dagtid kl 06-17 (fyra dagars arbetsvecka)
• Tillgång till egen lastbil
• Vi har kollektivavtal
Tillträde enligt överenskommelse med sista ansökningsdag 2026-04-27. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Ansök redan idag!
Du ansöker enkelt genom att svara på några frågor. Det finns möjlighet att bifoga cv och personligt brev, men det är inget krav.
Välkommen att ta kontakt vid eventuella frågor eller funderingar.
Om JSC Transport
JSC Transport består av lite drygt 60 medarbetare med stationeringsorter i Växjö/Åseda/Jönköping/Hultsfred/Skara.
JSC Transport ingår i den expansiva JSC-koncernen där flera bolag med olika inriktningar inom transport och logistik ingår. Under 2023 flyttade vi även in i nya moderna lokaler i Växjö på Nylandaområdet.
Vi är ett företag med korta beslutsvägar och har ett nära samarbete med resterande bolag i koncernen.
Kontaktuppgifter:
Frågor om tjänsten:
Pär Löfgren, HRPar@jscforvaltning.se
Telefonnummer: 010-219 55 25
eller
Dick Jonsson, PlatsansvarigDick@jsctransport.se
Telefonnummer: 010-219 55 32 Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-117923". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Solutions AB
352 50 VÄXJÖ
Human Solutions Kontakt
Theresia Årestad theresia@humansolutions.se
