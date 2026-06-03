Distributionschaufför

Limatvätten Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Malung-Sälen
2026-06-03


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Vi söker en lastbilschaufför med god fysik. Du kommer att köra dagliga turer med flera stopp, hantera lastning och lossning, och vara ansiktet utåt mot våra kunder så både styrka och ett gott bemötande är viktigt.
Vi söker dig som:
• Har C-körkort, YKB och digitalt färdskrivarkort
• Är fysisk stark, noggrann och gillar att hålla tempo
• Trivs med kundkontakt och att arbeta självständigt

Information: Eric Andersson, 070-2443844, skicka ansökan till: info.lima@rikstvatt.se eller Lima Tvätten AB, Ärnäsheden 10A, 780 64 LIMA. Mer information om företaget finns på https://rikstvatt.se/lima

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: info.lima@rikstvatt.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Limatvätten Aktiebolag (org.nr 556592-3363), https://rikstvatt.se/lima
Västra Ärnäs 220A (visa karta)
780 64  LIMA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lima Tvätten AB

Kontakt
ViceVD
Eric Andersson
eric.andersson@rikstvatt.se
0702443844

Jobbnummer
9946693

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