Distributionschaufför
Kyl- och Frysexpressen Nord AB / Fordonsförarjobb / Östersund Visa alla fordonsförarjobb i Östersund
2025-08-26
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kyl- och Frysexpressen Nord AB i Östersund
, Krokom
, Sollefteå
, Sundsvall
, Umeå
eller i hela Sverige
Är du våran nya kollega? Vi söker dig som gillar att arbeta i ett högt tempo och kan bidra med en god kundkontakt och service.
Kyl- och Frysexpressen Nord AB är ett logistikföretag som erbjuder helhetslösningar inom tempererad logistik. Vi är verksamma framför allt norr om Dalälven, men i samarbete med partners löser vi transporter och logistiklösningar i hela Sverige. Vi hanterar fjärrtrafik till och från Norrland samt distribution från egna terminaler i Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå. Bland våra kunder finns allt från stora detaljister inom dagligvaruhandeln, grossister inom restaurang- och storkök till producenter inom livsmedel, hälsa och läkemedel. Vi växer så att det knakar och våra kunduppdrag ökar. För att kunna möta den ökade efterfrågan och fortsätta att leverera hög kvalitet och service till våra kunder behöver vi nu bli fler.
Som chaufför planerar och leder du det dagliga arbetet utifrån uppställda mål och förutsättningar. Du har ett stort kundfokus med daglig kontakt med samarbetspartners/ kunder. Du är med och stödjer transportledarna i uppföljning av daglig verksamhet och även i processrelaterade frågor. I din roll så kommunicerar du löpande prioriteringar i verksamheten och händelser i det dagliga arbetet både till dina kollegor och chefer. Vi söker dig som är är en "teamplayer" och som sätter laget före jaget alla dagar i veckan. Du trivs i att ha ett aktivt arbete och beskrivs som en strukturerad och initiativrik person, som sätter stort värde att förbättra för dina kunder. Att driva samt vara med och påverka är en självklarhet för dig. Är du utbildad inom tempererade transporter eller har arbetslivserfarenhet inom området så är det meriterande.
Våra körningar i distrikt Jämtland utgår från terminalen i Östersund till närliggande orter till mer fjällnära områden i både Jämtland och Härjedalen. Som chaufför hos oss får du en varierad arbetsdag med allt från 2 till 20 stopp, beroende på rutt och leveransvolym. Arbetet kan innebära både längre transporter och kortare distributionsrundor, och ibland även helgarbete.
Tillsättningen av tjänsten grundar sig på de uppgifter du lämnar i din ansökan, därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Skicka in både CV och personligt brev.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: niklas.moe@kofnord.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför Östersund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kyl- och Frysexpressen Nord AB
(org.nr 556454-1737), https://kylofrysexpressen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lugnviksterminalen Kontakt
Distriktschef
Niklas Moe niklas.moe@kofnord.se 076 115 85 03 Jobbnummer
9477322