Distributionschaufför - paketbil, södra Stockholm
2025-12-12
Paketbilschaufför till södra Stockholm!
Gillar du att köra bil? Känner du en märklig tillfredsställelse av att lämna paket på rätt plats? Har du någon gång tänkt: "Det här paketet och jag... vi har en connection"?
Perfekt. Då kanske du är vår kunds nästa paketbilschaufför i Västberga, södra Stockholm!
Bemannix (vi som har hand om rekryteringsprocessen) presenterar kandidater där en lycklig stjärna kommer bli anställd direkt hos vårt kundföretag och ingå i ett tight och familjärt team. Tjänsten startar i januari efter helgerna.
Tjänst: Heltid 40h i veckan. Arbetstider: Måndag-fredag, dagtid. Övertid kan förekomma. Start: Start i januari. Arbetsplats: Västberga.
Om tjänsten: Ett jobb i högt tempo Tydliga rutter och fasta arbetstider Schyssta kollegor Lön och annan ersättning enligt kollektivavtalet Transport Tjänstepension
Som paketbilschaufför kommer du att distribuera paket med både utkörningar och hämtningar. Du har kommunikation med trafikledning under arbetspasset och arbetar med en handdator för kvittenser och inscanning av paketen. Stoppen du lämnar till kan vara företag, privatpersoner eller ombud.
Du utgår från Västberga i Hägersten och hanterar 50-80 stopp per dag i skåpbil i ett eget ansvarsområde i södra Stockholm. Arbetet innefattar:
Leverans av paket och försändelser.
Koordinering och planering av körningar.
Lastning och förberedelse av fordon.
Kvalifikationer:
B-körkort med vana av köra någon större skåbil eller lätt lastbil.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
God lokalkännedom i Stockholmsområdet.
Vara i god fysik och kan ta i när det behövs
Meriterande
Tidigare erfarenhet av bud-/paketleveranser
Personliga egenskaper: Vi söker dig med en positiv attityd och ett stort fokus på service. Du har ett gott bemötande mot kunder, tar initiativ och ser möjligheter istället för utmaningar. Flexibilitet och ansvarstagande är viktiga egenskaper, då arbetet sker självständigt och kräver en god planeringsförmåga.
Ansökan: Skicka in din ansökan via ansökningslänken på vår karriärsida. Vi tar endast emot ansökningar digitalt. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00 under dagtid vardagar.
Mer information om kundföretag och flera detaljer ges under personliga intervjun.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556966-4203), http://www.bemannix.se Kontakt
Jim Björkman jim@bemannix.se 08-555 687 01 Jobbnummer
9641665