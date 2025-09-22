Distributions Chaufför
2025-09-22
Ittefaq Transporter AB samarbeta med en av Stockholm ledande företag inom Transport. Vi söker dig som har B-körkort och vill gillar att jobba med hög tempo. Du som söker detta arbete ska ha: Arbetet är i högt tempo och då tunga lyft förekommer, krävs det att du har god fysik. Vi vill även att du är serviceinriktad, stresstålig, pålitlig och ambitiös samt att du kan läsa, tala och förstå det svenska språket bra.
B-körkort God lokalkännedom i Storstockholm.
Noggrann och stresstålig
God fysik God samarbetsförmåga och servicetänk
Arbetet kommer att bestå av olika former av distributionskörningar runt om i Stockholms län. Det kommer vara aktuellt med vanliga styckegods körningar och även partikörningar. Du kommer att utgå från olika terminaler för lastning för att sedan lossa hos varje kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: ittefaq.transport08@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ittefaq Transport AB
Karpgatan 15 Lgh 1302
För detta jobb krävs körkort.
