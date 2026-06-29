Distribution med C-kort
HRZ Nordic AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-29
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Om jobbet
Som distribution chaufför med C-kort blir du en viktig länk i vår kunds logistikkedja. Dina dagar präglas av planerade leveranser till företagskunder i Stockholmsområdet, där du ansvarar för lastning, lossning och en professionell kundkontakt. Du får en varierad vardag med nya stopp och utmaningar, och du samarbetar nära med ditt team för att säkerställa att alla leveranser kommer fram i tid. Rollen passar dig som trivs med fysiskt arbete och vill ha en tjänst med mycket eget ansvar.
Detta erbjuder vi
• En trygg anställning på heltid med omgående start
• Introduktion och stöd från erfarna kollegor
• Möjlighet att arbeta i en varierad roll med mycket kundkontakt
• Utvecklingsmöjligheter inom logistik och distribution
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra leveranser enligt dagens rutt
• Lasta och lossa gods på ett säkert och effektivt sätt
• Hantera dokumentation och rapportering av leveranser
• Upprätthålla god kundkontakt vid varje leverans
• Säkerställa att fordonet hålls i gott skick och rapportera eventuella avvikelser
• Följa gällande säkerhetsrutiner och trafikregler
• Bidra till ett effektivt teamarbete och stötta kollegor vid behov
Vi söker dig som har
• C-körkort
• Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Rent belastningsregister
• Förmåga att utföra fysiskt krävande arbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: jobb.0216@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HRZ Nordic AB
(org.nr 559214-6384) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hrz Nordic AB Jobbnummer
9984284