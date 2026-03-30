Disputerad forskare inom beräkningsteknik och simulering
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Ser du helheten och vill sätta in saker i ett sammanhang? Trivs du med att samarbeta och tycker om att omsätta avancerad forskning till praktiska lösningar? Vill du bidra till Sveriges säkerhet genom forskning som gör verklig skillnad? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
I rollen som forskare inom beräkningsteknik och simulering kommer du att vara med i utvecklingen och implementeringen av beräkning och simuleringsmetodik som ska bidra till vår förmåga att simulera, analysera och värdera framtida och operativa militära hot-, verkan-, skydds-, och sensorsystem. Du kommer att arbeta med framtagning och tillämpning av avancerade simuleringsmodeller för olika typer av sensorsystem och skyddssystem som finns på militära plattformar t.ex. flygplan, fartyg, fordon, UAV eller robotar. Modellerna kommer att tillämpas till att analysera och värdera systemens-och plattformarnas prestanda ur ett telekrigsperspektiv. I den virtuella världen hjälper vi Försvarsmakten att, bland annat, ta fram skyddslösningar och utveckla verkansförmågor för våra militära plattformar utan att behöva genomföra dyra och miljöbelastande prov.
Som forskare kommer du medverka inom hela kedjan för tillämpad forskning, från att definiera forskningsfrågor till implementering och tillämpning av forskningsresultat. Du kommer att arbeta i en eller flera projektgrupper, både enskild och i team. I arbetet kommer det bl.a. ingå bearbetning av underlag, metodutveckling, mjukvaruutveckling, utveckling av simulering miljö, analyser av simuleringsresultat samt praktiska prov för att besvara frågeställningar från våra uppdragsgivare.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Telekrigvärdering Hot-och verkanssystem som tillhör avdelningen Telekrig i Linköping. Enheten bedriver tillämpad forskning och metodutveckling inom systemspecifik modellering, simulering och värdering av dimensionerande operativa och framtida hot-, verkans-, skydds-, och sensorsystem som verkar inom alla operativa domäner och hela det elektromagnetiska spektrumet. Enheten arbetar nära våra uppdragsgivare, bl.a. Försvarsmakten och FMV.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som
är disputerad inom tillämpad fysik, tillämpad matematik, signalbehandling, reglerteknik, datorvetenskap, robotik, artificiell intelligens, rymdtekniska system eller motsvarande relevant område,
har dokumenterad erfarenhet av att arbeta inom eller driva en forskningsprocess. Från att identifiera relevanta forskningsfrågor, genomföra forskningsarbetet och implementera forskningsresultat,
har erfarenhet av programmering i Matlab, C/C++, Python eller motsvarande,
har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska eftersom resultatrapportering sker i formen av presentationer och rapporter. Huvudsakligt arbetsspråk är svenska.
Utöver dina formella meriter lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen som forskare bör du uppskatta att utveckla och implementera nya modeller och metodiskt arbeta med olika problemformuleringar. Du kommer ha öppna diskussioner med kollegor och uppdragsgivare om alternativa lösningsförslag på uppgifter.
Vi söker dig som har god analytisk förmåga och är resultatinriktad. Du är ansvarstagande, driven och kan på ett självständigt, strukturerat och effektivt sätt genomföra forskningsarbete och leverera forskningsresultat i tid.
Du har en god kommunikationsförmåga, kan leda och samarbetar på ett bra och konstruktivt sätt med såväl kollegor som uppdragsgivare.
Meriterande
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Modellering och simulering,
Systemingenjör,
Projektledning,
Vågutbredning/Elektromagnetism,
Signalbehandling,
Reglerteknik,
Optimeringsteknik,
Statistik och analys av stora datamängder,
Radarteknik,
Elektrooptiska och bildalstrande system,
Produktvisualisering och animationsteknik,
Experimentell-och/eller testverksamhet,
Mjukvaruutveckling,
Hardware-in-the-loop (HWIL) simulering,
Försvaret, försvarsnära forskning eller försvarsindustrin.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 26 april 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Dzenan Hozic. Fackliga företrädare är Jonny Genzel (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes.
