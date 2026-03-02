Diskare till restaurang i Stockholm City
På Hard Rock Cafe Stockholm är varje medarbetares insats viktig - även om du inte möter gäster direkt. Diskens arbete är en avgörande del av att köket och restaurangen fungerar smidigt under hela service.
Nu söker vi en noggrann och arbetsvillig diskare till vårt team i Stockholm City.
Dina ansvarsområden
Disk och rengöring:
Diska köksutrustning, porslin, glas och bestick
Säkerställa att rätt utrustning finns tillgänglig för kök och servis
Ordning och hygien:
Hålla diskrum och köksytor rena och organiserade
Följa hygien- och säkerhetsrutiner noggrant
Stöd i köket:
Hjälpa till med enklare förberedelser vid behov
Hantera avfall och återvinning
Bidra till ordning och struktur före, under och efter service
Vi söker dig som
Gärna har erfarenhet från restaurang eller storkök (meriterande men inget krav)
Är noggrann, strukturerad och trivs med fysiskt arbete
Har god arbetsmoral och kan arbeta effektivt i högt tempo
Kan göra dig förstådd på svenska eller engelska
Vi erbjuder
Heltid, deltid eller tillsvidareanställning
Möjlighet att arbeta och utvecklas inom ett globalt och ikoniskt varumärke
En fartfylld arbetsplats mitt i Stockholm
Arbetsort: Hard Rock Cafe, Vasagatan 26, Stockholm City
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
