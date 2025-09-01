Diskare till italiensk restaurang

Nära Vänner Macelleria AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-09-01


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nära Vänner Macelleria AB i Stockholm

Vi på Macelleria söker en pålitlig och driven diskare som vill bli en del av vårt team i restaurangköket. Hos oss får du arbeta i en varm och familjär miljö där vi brinner för italiensk mat, hög kvalitet och god service.

Publiceringsdatum
2025-09-01

Dina arbetsuppgifter
Diskning och rengöring av köksutrustning, tallrikar, glas och bestick.
Hålla rent och ordnat i diskrummet och köket.
Hjälpa köket med enklare förberedelser och avfallshantering vid behov.

Vi söker dig som:

Är noggrann, snabb och stresstålig.
Trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv stämning.
Har ett gott öga för ordning och hygien.
Erfarenhet från restaurang är meriterande men inget krav.

Vi erbjuder:

Ett härligt team med passion för italiensk mat och kultur.
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: jobbahospanevino@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nära Vänner Macelleria AB (org.nr 556968-4110)
101 30  STOCKHOLM

Jobbnummer
9486227

Prenumerera på jobb från Nära Vänner Macelleria AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nära Vänner Macelleria AB: