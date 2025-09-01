Diskare till italiensk restaurang
2025-09-01
Vi på Macelleria söker en pålitlig och driven diskare som vill bli en del av vårt team i restaurangköket. Hos oss får du arbeta i en varm och familjär miljö där vi brinner för italiensk mat, hög kvalitet och god service.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Diskning och rengöring av köksutrustning, tallrikar, glas och bestick.
Hålla rent och ordnat i diskrummet och köket.
Hjälpa köket med enklare förberedelser och avfallshantering vid behov.
Vi söker dig som:
Är noggrann, snabb och stresstålig.
Trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv stämning.
Har ett gott öga för ordning och hygien.
Erfarenhet från restaurang är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
Ett härligt team med passion för italiensk mat och kultur.
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: jobbahospanevino@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nära Vänner Macelleria AB
101 30 STOCKHOLM Jobbnummer
