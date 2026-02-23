Diskare till en livsmedelsproduktion

Submit AB / Restaurangbiträdesjobb / Upplands Väsby
2026-02-23


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Submit AB i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige

Vi på Submit söker nu efter flera Diskare/produktionsmedarbetare till vår samarbetspartner i Stockholm.Om oss:
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.

Publiceringsdatum
2026-02-23

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i inom livsmedelsproduktion, vilket innebär att du kommer att stå vid en station som diskare. Arbetet innebär kvatitetskontrollera och se till att all material är rena och hela.

Disk och rengöring av produktionsutrustning, kärl och redskap

Hantering av disk- och rengöringsmaskiner

Kvalifikationer
Vi söker en driven och engagerad lagspelare som trivs med att arbeta i högt tempo. Du fungerar bra i grupp, bidrar med en positiv inställning och strävar alltid efter att leverera arbete av hög kvalitet. Noggrannhet och ansvarskänsla är en självklarhet för dig.

Inga problem med monotont arbete

Lätt att hålla fokus under längre period

Erfarenhet från produktion

Stresstålig

Kvalifikationer
Svenska eller engelska i tal och skrift

Plats: Rosersberg
Start: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstid: 07.00-16.00
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta kevin@submitbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7277611-1856266".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta)
131 54  NACKA

Arbetsplats
Submit Bemanning

Jobbnummer
9757878

Prenumerera på jobb från Submit AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Submit AB: