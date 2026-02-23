Diskare till en livsmedelsproduktion
2026-02-23
Vi på Submit söker nu efter flera Diskare/produktionsmedarbetare till vår samarbetspartner i Stockholm.Om oss:
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i inom livsmedelsproduktion, vilket innebär att du kommer att stå vid en station som diskare. Arbetet innebär kvatitetskontrollera och se till att all material är rena och hela.
Disk och rengöring av produktionsutrustning, kärl och redskap
Hantering av disk- och rengöringsmaskinerKvalifikationer
Vi söker en driven och engagerad lagspelare som trivs med att arbeta i högt tempo. Du fungerar bra i grupp, bidrar med en positiv inställning och strävar alltid efter att leverera arbete av hög kvalitet. Noggrannhet och ansvarskänsla är en självklarhet för dig.
Inga problem med monotont arbete
Lätt att hålla fokus under längre period
Erfarenhet från produktion
StresståligKvalifikationer
Svenska eller engelska i tal och skrift
Plats: Rosersberg
Start: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstid: 07.00-16.00
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta kevin@submitbemanning.se
