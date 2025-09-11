Diskare till barer i Stockholm - Extra
Retro Restauranger Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-09-11
Retro är en bar och restaurangkedja i Stockholm. Vi har öppet alla dagar till 01 eller 03.
Vi söker trevliga medarbetare som kan jobba i en stressig men rolig barmiljö i Stockholm.
Du ska vara flexibel, ha god energi och tycka om att arbeta på restaurang/bar.
Tjänsten innefattar främst arbete fredag+lördag kvällar till stängning.
Till rätt person kan det bli aktuellt med heltid framöver.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Hjälpa till att plocka disk, diska, bära rena glas till baren
Torka bord och städa lokalen samt toaletterna.
Organisera i lager och packa upp leveranser
Följa övriga städrutiner
Arbetet gäller kvällstid och helger i en barmiljö.
Vi söker personal med omgående anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: disk@retrobar.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retro Restauranger Sverige AB
(org.nr 556728-0564), http://retrobar.se Jobbnummer
9504910