Diskare till barer i Stockholm - deltid

Rådmansgatan Bar AB / The Crib Bar & Restaurant / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-01-17


Retro är en bar och restaurangkedja i Stockholm. Vi har öppet alla dagar till 01 eller 03.
Vi söker trevliga medarbetare som kan jobba i en stressig men rolig barmiljö i Stockholm.
Du ska vara flexibel, ha god energi och tycka om att arbeta på restaurang/bar.

Publiceringsdatum
2026-01-17

Dina arbetsuppgifter
Hjälpa till att plocka disk, diska, bära rena glas till baren
Torka bord och städa lokalen samt toaletterna.
Organisera i lager och packa upp leveranser
Följa övriga städrutiner

Arbetet gäller kvällstid och helger i en barmiljö.
Vi söker personal med omgående anställning.
Möjlighet till heltidsanställning kan bli aktuellt till rätt person

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Disk@retrobar.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rådmansgatan Bar AB (org.nr 556836-1348)
Sveavägen 55 (visa karta)
113 59  STOCKHOLM

Arbetsplats
Rådmansgatan Bar AB / The Crib Bar & Restaurant

Jobbnummer
9690087

