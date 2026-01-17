Diskare till barer i Stockholm - deltid
Rådmansgatan Bar AB / The Crib Bar & Restaurant / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-01-17
Retro är en bar och restaurangkedja i Stockholm. Vi har öppet alla dagar till 01 eller 03.
Vi söker trevliga medarbetare som kan jobba i en stressig men rolig barmiljö i Stockholm.
Du ska vara flexibel, ha god energi och tycka om att arbeta på restaurang/bar.
Hjälpa till att plocka disk, diska, bära rena glas till baren
Torka bord och städa lokalen samt toaletterna.
Organisera i lager och packa upp leveranser
Följa övriga städrutiner
Arbetet gäller kvällstid och helger i en barmiljö.
Vi söker personal med omgående anställning.
Möjlighet till heltidsanställning kan bli aktuellt till rätt person Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Disk@retrobar.se Arbetsgivarens referens
