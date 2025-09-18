Diskare/städare sökes
Nu önskar vi på Crazy Horse Saloon & Bar att utöka vårt team med en diskare/köksbiträde
Vi söker en energisk, glad och utåtriktad medarbetare som inte är rädd att ta sig an nya utmaningar.
Sedvanliga uppgifter, städa, diska, ta emot och placera varor, assistera köket mm
Tjänsten avser Söndagar och Måndagar
19.00-03-15 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: gotgatan@crazyhorse.se Arbetsgivarens referens
