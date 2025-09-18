Diskare/städare sökes

Sp Event AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-09-18


Nu önskar vi på Crazy Horse Saloon & Bar att utöka vårt team med en diskare/köksbiträde
Vi söker en energisk, glad och utåtriktad medarbetare som inte är rädd att ta sig an nya utmaningar.
Sedvanliga uppgifter, städa, diska, ta emot och placera varor, assistera köket mm
Tjänsten avser Söndagar och Måndagar
19.00-03-15

Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: gotgatan@crazyhorse.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "diskare/städare".

Detta är ett heltidsjobb.

SP Event AB (org.nr 559023-7094)
101 32  STOCKHOLM

Sp Event AB

9515837

