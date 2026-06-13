Diskare/Städare
BC Burger Bromma AB / Restaurangbiträdesjobb / Södertälje Visa alla restaurangbiträdesjobb i Södertälje
2026-06-13
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BC Burger Bromma AB i Södertälje
Diskare/Städare sökesPubliceringsdatum2026-06-13Om tjänsten
Vi söker en noggrann och arbetsvillig diskare/städare till vår restaurang. Du kommer att spela en viktig roll i att säkerställa en ren, trivsam och välfungerande arbetsmiljö för både gäster och personal.Dina arbetsuppgifter
Diskning av köksutrustning, porslin och bestick
Städning av kök, restaurang och övriga utrymmen
Hantering av avfall och återvinning
Påfyllning av förbrukningsmaterial vid behov
Följa rutiner för hygien, renhållning och livsmedelssäkerhet
Övriga arbetsuppgifter som förekommer i restaurangverksamhetKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av disk eller städning är meriterande men inget krav
God fysik och förmåga att arbeta i ett högt tempo
Noggrann, ansvarsfull och pålitlig
Förmåga att arbeta både självständigt och i gruppDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Arbetsam och positiv
Punktlig och ansvarstagande
Flexibel och samarbetsvillig
Noggrann med ordning och hygien
Anställningsform: Heltid/Deltid enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kontaktuppgifter. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
tomas.moransson@gmail.com
E-post: tomas.moransson@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BC Burger Bromma AB
(org.nr 559119-4880)
Slussgatan 1 (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9962453