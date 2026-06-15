Diskare/städ
The Public Åkersberga AB / Restaurangbiträdesjobb / Österåker Visa alla restaurangbiträdesjobb i Österåker
2026-06-15
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Diskare & städpersonal sökes – heltid
Vi på The Public Åkersberga söker en noggrann och arbetsvillig person som vill ta ansvar för disk och städning i vår verksamhet.
Om rollen
Som diskare och städpersonal är du en viktig del av köket och restaurangens dagliga drift. Du ansvarar för att hålla diskstationen igång, se till att porslin, bestick och köksredskap alltid är rena och på plats, samt att lokalen hålls ren och välstädad under och efter service.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av disk och/eller städning i restaurang eller liknande miljö
Är van att arbeta i ett högt tempo utan att tappa noggrannheten
Är pålitlig, punktlig och tar ditt arbete på allvar
Trivs med att jobba i team och bidrar till en god stämning på jobbet
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Ett varmt och välkomnande arbetsklimat med ett tight team som ställer upp för varandra
En stabil och välorganiserad arbetsplatsPubliceringsdatum2026-06-15Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV till jobb@thepublic.se
. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via mail.
Vi ser fram emot att höra från dig!
The Public, Åkersberga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: jobb@thepublic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare åkersberga". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Public Åkersberga AB
(org.nr 556696-8672), https://www.publicakersberga.se/
Storängstorget 4 (visa karta
)
184 30 ÅKERSBERGA Jobbnummer
9964823