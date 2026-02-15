Diskare sökes säsongsanställning (heltid / deltid / extra vid behov)
Willing Stockholm AB / Restaurangbiträdesjobb / Upplands-Bro Visa alla restaurangbiträdesjobb i Upplands-Bro
2026-02-15
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Willing Stockholm AB i Upplands-Bro
Bro-Bålsta Golfrestaurang söker diskare - säsongsanställning (heltid / deltid / extra vid behov)
Är du noggrann, ansvarsfull och trivs i ett team där tempot ibland är högt? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu diskare till vårt köksteam inför säsongen 2025. Tjänsten är en säsongsanställning med start i mitten av april och kan vara heltid, deltid eller extra vid behov. Arbetet omfattar både vardagar och helger enligt schema.
Som diskare hos oss har du en mycket viktig roll i köket. Du bidrar till att hålla arbetsmiljön ren, organiserad och effektiv - en förutsättning för att vi ska kunna leverera mat av hög kvalitet till våra gäster.Publiceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
• Disk av porslin, bestick och köksutrustning
• Städning av kök och arbetsytor enligt hygienkrav
• Hjälpa till med organisering och hantering av råvaror
• Assistera köksteamet med enklare förberedelser
• Vid behov hjälpa till med enklare matlagning
Vi söker dig som
Har god arbetsmoral och är pålitlig
Är noggrann och har höga krav på renlighet och hygien
Är flexibel och hjälpsam i teamarbete
Klarar av att arbeta i ett högt tempo
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Vi erbjuder
• Ett aktivt och socialt arbete i en naturskön miljö
• Säsongsanställning med möjlighet till heltid
• Extraarbete och deltidsarbete vid behov - helgarbete kan förekomma
• En viktig roll i ett engagerat och trevligt team
Viktig information - läs innan du söker
Kontrollera via Google Maps var restaurangen ligger och säkerställ att du faktiskt kan ta dig till och från jobbet innan du skickar din ansökan.
Restaurangen ligger utanför Bro och saknar kollektivtrafik i närheten. Du behöver därför ha egen bil eller annat fungerande sätt att pendla.
Läs också igenom annonsen noggrant så att du tydligt förstår vilken tjänst du söker.
Vill du bli en del av vårt team?
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till:jobb@willing.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: jobb@willing.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willing Stockholm AB
(org.nr 559307-4536)
Jurstagårdsvägen 2 (visa karta
)
197 91 BRO Arbetsplats
Bro-Bålsta Golfrestaurang Jobbnummer
9743222