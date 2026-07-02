Diskare Restaurang Westmans AB, Stockholm (Heltid/deltid)

Restaurang Westman's AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-07-02


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Vi söker en pålitlig och effektiv diskare som vill bli en del av vårt team på Restaurang Westmans. Du arbetar i hjärtat av driften och ser till att kök och servering flyter på utan avbrott.

Publiceringsdatum
2026-07-02

Dina arbetsuppgifter
Diskning av porslin, glas och köksutrustning
Hålla disk- och köksområden rena och organiserade
Sortera och ställa undan disk på rätt plats
Stötta köksteamet vid behov

Vi söker dig som:
Är snabb, noggrann och trivs i ett högt tempo
Har god arbetsmoral och kommer i tid
Är positiv, samarbetsvillig och klarar stress
Har erfarenhet av restaurangdisk (meriterande men inget krav)

Vi erbjuder:
Trygg anställning enligt HRF
Trevlig arbetsmiljö och ett stöttande team
Möjlighet att utvecklas inom restaurangen

Ansökan:
Skicka CV eller kort presentation till oss. Start omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: ansokan@westmanska.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Westman's AB (org.nr 559024-9727)
Wallingatan 2 (visa karta)
111 60  STOCKHOLM

Arbetsplats
Restaurang Westman

Jobbnummer
9988927

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