Diskare på Nomad sommar 2026

Paradiskompaniet AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå
2026-06-10


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Nu söker vi någon till vår disk på Nomad gastrobar
Du kommer vara en av våra profiler. Start 1 juni över sommarperioden.
På Nomad har vi frukost, lunch, middag, konferenser, bröllop, klubb och allt där i mellan. Bistrokänsla fast större.

Publiceringsdatum
2026-06-10

Dina arbetsuppgifter
Diska, städa, förbereda
Hålla rent och snyggt i arbetsområdet

Du behöver:
Erfarenhet av cafe restaurang eller liknande servicearbete
Vara social serviceinriktad person
Vara flexibel gällande arbetstider vilka inkluderar kvällar och helger

Du får:
En rolig och kreativ arbetsmiljö i en ny och modern restaurang.
Bli endel av ett härligt och engagerat gäng som brinner för mat, dryck och service.

Låter det som dig? Skicka en ansökan!
Vi ser fram emot träffa dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: paradisetkarlsvik@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Paradiskompaniet AB (org.nr 556569-9864)
Arcusvägen 110 (visa karta)
975 94  LULEÅ

Arbetsplats
Nomad

Jobbnummer
9958511

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