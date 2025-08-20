Diskare på deltid/extra sökes
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bondegatan Pub AB i Stockholm
I Sydamerika fastnade vi för kärleken runt grillen. Där man upplever en gemenskap med familj, vänner och bekanta. Något vi vill att våra gäster ska känna när dom besöker vår restaurang på Vasagatan nära centralen i Stockholm city.
Nu vill vi utöka vårt härliga team och söker därför en diskare. Arbetsuppgifterna gäller främst disk, att plocka upp leveranser men även att hjälpa till som runner i restaurangen under rusch. Arbetstiderna är till mestadels kvällar och helger. Erfarenhet är meriterande men inget krav. Vi lär gärna upp dig som har motivation och teamkänsla! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: info@themeat.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Disk". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bondegatan Pub AB
(org.nr 556803-7088), https://themeat.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
The Meat- Grill and Bar Jobbnummer
9468315