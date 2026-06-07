Diskare och städare till restaurang
Matkultur Kedjan AB / Restaurangbiträdesjobb / Strängnäs Visa alla restaurangbiträdesjobb i Strängnäs
2026-06-07
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Vi söker en engagerad diskare och städare!
Är du noggrann, effektiv och trivs i en fartfylld miljö? Vill du bli en viktig del av vårt härliga team? Då kan det vara dig vi söker!
Vi letar just nu efter en kombinerad diskare och städare som vill hjälpa oss att hålla högsta kvalitet och renlighet i våra lokaler, samt stötta vid leveranser.Publiceringsdatum2026-06-07Arbetsuppgifter
• Ansvara för den dagliga disken (både maskindisk och handdisk).
Sortera och plocka in porslin, glas och köksredskap på rätt plats.
Ta emot varor samt lasta av och packa upp leveranser.
Städa köksutrymmen, servering och gästtoaletter enligt våra hygienrutiner.
Hantera avfall och källsortering.
Hålla ordning och reda i restaurangens/lokalens alla utrymmen.
Vi söker dig som:
• Har en god fysik då jobbet innebär mycket rörelse samt tunga lyft, exempelvis vid hantering av varuleveranser.
Är noggrann, punktlig och har ett öga för detaljer.
Kan arbeta i ett högt tempo och behålla ett positivt humör.
Är en lagspelare men också kan arbeta självständigt under eget ansvar.
Tidigare erfarenhet från kök, restaurang eller städning är meriterande, men vi lägger störst vikt vid din inställning och personlighet.
Vi erbjuder:
• En trygg arbetsplats med ett stöttande och glatt team.
Tydliga introduktioner och genomgång av våra rutiner.
Flexibla arbetstider (inkluderar kvällar och helger).
Tillträde: [Omgående / Enligt överenskommelse]
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med ett kort CV och ett personligt brev till jobb@fathers.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att söka!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: Jobb@fathers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matkultur kedjan AB
(org.nr 559087-9366)
645 41 STRÄNGNÄS Jobbnummer
9951265