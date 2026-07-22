Diskare och lokalvårdare
Romagna, Josef / Restaurangbiträdesjobb / Huddinge Visa alla restaurangbiträdesjobb i Huddinge
2026-07-22
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Vi söker en trevlig person, ansvarstagande och serviceinriktad till vår lilla restaurang, med körkort B.
Arbetsuppgifter är att diska och städa och utkörning av mat.
Nystarts jobb eller introduktions jobb.
Arbetstid mellan10:00 och 15:00 eller efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: josefromagna@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Romagna, Josef Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Matbiten Josef Romagna, Restaurang Kontakt
Josef Romagna josefromagna@hotmail.com Jobbnummer
10008726