Diskare & Städare till Restaurang i Brandbergen
2025-08-15
Är du en engagerad och driven städare och diskare som söker nya möjligheter? Vi på JobYard Sverige AB söker nu städ- och diskpersonal till en av våra kunder.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
I denna roll kommer du att arbeta på en restaurang med uppgifter inom städ och disk. Exempel på arbetsuppgifter inkluderar:
Dammsuga och moppa och rengöra golvytor
Torka av bord, stolar och andra ytor
Rengöra toaletter och personalutrymmen
Tömma sopor och återvinningskärl
Diska tallrikar och andra köksredskap
Hantera storköksdiskmaskiner
Hålla disk- och städområdet rent och organiserat
Du kommer att vara en viktig del av ett team som värdesätter ansvarstagande, noggrannhet och punktlighet.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet av jobb som städare och/eller diskare.
Förmåga att arbeta effektiv och noggrant, snabbhet och hygienrutiner
Har god förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande: serbiska, kroatiska eller bosniska
Rätt till Nystartsjobb?
Om du har rätt till Nystartsjobb kan detta vara en extra bra möjlighet för dig!
För att vara berättigad till Nystartsjobb behöver du uppfylla vissa kriterier som sätts av Arbetsförmedlingen, exempelvis:
Har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid.
Är nyanländ i Sverige och har uppehållstillstånd.
Har nyligen avslutat en längre sjukskrivning eller har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
Om du är osäker på om du har rätt till Nystartsjobb kan du kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande och uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du matchar vår kunds behov, kontaktar vi dig för en intervju.
Skicka in din ansökan idag!
Om JobYard
JobYard Sverige AB hjälper talangfulla individer att hitta rätt arbetsplats. Vi samarbetar med företag inom [bransch] som värdesätter kompetens och utveckling och arbetar för att skapa långsiktiga möjligheter för både kandidater och arbetsgivare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
