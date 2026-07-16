Diskare/kökshjälp

Mat och Vin Karlskrona AB / Restaurangbiträdesjobb / Karlskrona
2026-07-16


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Älskar du när det är full fart, god stämning och ordning och reda? Då kan det vara dig vi letar efter! Just nu söker vi på Michelangelo en stabil och energisk diskare/kökshjälp som vill bli en viktig del av vårt härliga team.

Om rollen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Ansvara för diskhantering och hålla rent och snyggt i diskrepro.
Assistera kockarna med enklare köksförberedelser (t.ex. skala grönsaker, förbereda råvaror).
Se till att kökets hygien- och städrutiner följs.
Hjälpa till med varumottagning vid behov.

Vi söker dig som är uthållig, effektiv och inte rädd för att hugga i när tempot skruvas upp. Eftersom du arbetar tätt ihop med både servis och kök ser vi gärna att du är en lagspelare med ett glatt humör.
Vi ser gärna att du:
Kan kommunicera svenska eller engelska.
Är flexibel med arbetstider (eftersom vi har öppet både dagtid och kvällar).
Tidigare erfarenhet från restaurangkök är ett plus, men inget krav, din inställning och din arbetsmoral är det absolut viktigaste för oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
På plats
E-post: Info@restaurangmichelangelo.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mat och vin Karlskrona AB (org.nr 556902-3574), http://www.restaurangmichelangelo.se
Ronnebygatan 29 (visa karta)
371 33  KARLSKRONA

Arbetsplats
Mat & Vin Karlskrona AB

Jobbnummer
10004701

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