Diskare Gävle

Skolfood i Göteborg Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Gävle
2026-07-01


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Nu söker vi en diskare till Gävle.
Vi söker dig som har vana från kök i tjänsten kan det förekomma tunga lyft och vi ser också att du är snabb, noggrann och ordningsam. Tjänsten är på 4 timmar i centrala Gävle.
Vi söker dig som är
Flexibel och självgående
Aktiv
God servicekänsla
Noggrann


Dina arbetsuppgifter.
Disk
Städning
Kartong/emballage- och sopsortering
Iordningställande av allt i diskrummet innan dagen slut


Start/omfattning
Arbetstiderna är dagtid, inga helger och inga röda dagar.
Löneform: Säsongsanställning månadslön
Intervjuer sker löpande. Vi förbehåller oss rätten att avsluta annonsen när vi har de kandidater vi behöver.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: rekrytering@skolfood.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare Gävle".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Skolfood i Göteborg Aktiebolag (org.nr 556601-2216)
Södra Sjötullsgatan 3 (visa karta)
802 87  GÄVLE

Arbetsplats
Skolfood i Göteborg AB

Jobbnummer
9987195

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