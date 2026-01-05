Diskare
2026-01-05
Om jobbet
Vi söker en diskare till vår restaurang Proviant Humlegården belägen i Kungliga Biblioteket.
Som diskare blir du en viktig del av ett litet team där du kommer utföra sedvanliga uppgifter som diskare men också hjälpa kollegor i köket med enklare uppgifter samt hålla god kontakt med våra gäster i restaurangen.
Arbetet sker mestadels dagtid måndag-fredag men arbete kvällstid och helger kan förekomma.
Proviant Humlegården är del av Proviant-koncernen som finns på ytterligare tre platser i Stockholmsområdet och snart öppnar ytterligare två enheter under 2026.
Vi söker
Du som gillar lagarbete, att hålla god ordning och vill ge fin service till våra gäster. Tidigare erfarenhet av att diska är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder
En fin arbetsplats i vackra lokaler där du blir en del av en liten organisation och ett hungrigt team som tar hand om varandra på en arbetsplats belägen mitt inne i stan.
Vi arbetar med fyra grundvärderingar: God mat, fantastiskt värdskap, 100% hållbarhet (miljö, människor, ekonomi) och branschens bästa arbetsplats.
Lön och tillträde efter överenskommelse, rekrytering sker löpande.
Vi är medlem i Visita.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: jimmy@proviant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AC Campus Albano AB
(org.nr 559303-2138)
Humlegårdsgatan 26 (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Proviant Humlegården Kontakt
Jimmy Palmeklev jimmy@proviant.se 0723-054006 Jobbnummer
9669317