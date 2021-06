Diskare - Holiday Club Sport and Spa Hotels AB - Restaurangbiträdesjobb i Åre

Holiday Club Sport and Spa Hotels AB / Restaurangbiträdesjobb / Åre2021-06-29Vi behöver stärka vårt team som jobbar i kulisserna, med är en viktig del i vårt arbete i att leverera service i världsklass - vi behöver diskare till restaurang Grow.På Grow har vi valt att gå en grönare väg och arbetar efter ledorden matglädje och tid tillsammans. Här ska hela familjer kunna njuta av en fantastisk middag och ett strålande värdskap!Vi letar efter dig som trivs med att arbeta både i team och självstädningt, gillar högt tempo och kan jobba strukturerat. Vi ser gärna att du är flexibel då arbetet kan förläggas under olika tider på dagen.Vår sommarsäsong börjar vid midsommar och sträcker sig fram till slutet på Augusti. Som anställd på Holiday Club har du tillgång till flera fantastiska förmåner. Självklart ges du fritt inträde till SATS-gymet och dess träningsklasser. Utöver detta har du och din familj även tillgång till våran stora bad och bastuvärld och personalpris på restaurangerna, boende och upplevelser!Vi ser gärna att du som sökerHar goda kunskaper av svenska eller engelskaHar bil och körtkortHar tidigare erfarenhet av disk i storkökÄr en god lagspelareVi tillsätter tjänsterna löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsform: SäsongsanställningTjänstegrad: 75%Arbetets start: OmgåendeLön: Timlön enligt kollektivavtalVaraktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-29Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-16Holiday Club Sport and Spa Hotels AB5835952