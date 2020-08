Diskande köks & restaurangbiträde? - Four Service AB - Restaurangbiträdesjobb i Stockholm

Four Service AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm2020-08-26Vi söker nu 3 stycken biträden som känner sig trygga i både kök, matsal och disk. Det är viktigt att du kan arbeta strukturerat i ett högt tempo och behålla lugnet i stressade situationer. Du är självgående, men har även en god samarbetsförmåga.Som köksbiträde assisterar du främst kocken. Du hjälper till med det mesta i köket - hackar och skär grönsaker, hjälper till vid stekbord, håller rent, städar och diskar undan och andra vanligen förekommande sysslor i ett restaurangkök. Du kan hantera köksmaskiner och är inte främmande att arbeta i ett högt tempo.Som restaurangbiträde krävs det att du har matsalsvana. Dina arbetsuppgifter kommer varierar mellan kassaarbete, beredning av smörgåsar, fylla på buffén, samt disk och rengöring.Som diskare ska du ha arbetat med granuldisk, huvdisk och banddisk på restauranger och STORKÖK. Du måste kunna jobba i högt tempo och vara organiserad. Svenska i tal och skrift är ett krav, då alla prouktblad är på svenska.Arbetet innebär en hel del lyft av kantiner etc. så det är bra om du inte är rädd för att hugga .Vi vill att du har en bakgrund i restaurangbranschen och kan jobba BÅDE som diskare OCH biträde. Du tycker det är roligt att jobba i ett kök och vill kanske lära dig mer och utvecklas.Körkort och bil är ett plus, men inget krav.Skicka din ansökan redan i dag. Four Service är familjeföretaget med stark fokus på just dig.... Till oss kommer du , om du vill jobba i ett gäng med mycket skratt, gå spännande kurser och självklart jobba.Vi hyr ut och rekryterar utifrån våra kunders olika behov., det har vi gjort sedan starten 1989. Vi har mycket att erbjuda dig. Vi håller tät kontakt med alla medarbetare genom telefon och med personalbrev. Vi träffas veckovis och pratas vid i telefon. Vi är din back-office.Varmt välkommen med din ansökan!E-postadress: jobba@fourservice.se Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-08-26Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-09-25Four Service AB5334288