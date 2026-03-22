Diska på krogen i Falkenberg i sommar!
2026-03-22
Jobba med oss i sommar på krogens viktigaste station!
Tempot är tufft, köket vill ha sin grytor rena, baren ropar efter glas och servicepersonalen skriker efter bestick... det är just här det händer! Mitt i navet, mitt på krogen, i disken!
Vår restaurang ligger placerad mitt i stan, på Rådhustorget i Falkenberg. Vi har öppet alla dagar från kl. 12:00 och desto längre in i veckan desto senare stänger vi. Inne i restaurangen har vi ca 120 stolar och under högsäsongen plussar vi på med ca 200 stolar på vår stora uteservering. Vår trygghet i verksamheten är vårt erkända kök och vår familjära servering, vi toppar upp vår basverksamhet med t.ex. Quiz-kvällar, Karaoke, Klubb och det kan hända att vi sätter en trubadur på vår uteservering för att höja stämningen.
Vi söker Dig som gillar när det är tufft, när tempot är högt! Du kommer att vara en viktig kugge i vårt maskineri och det gäller att du pallar trycket! Vi kan erbjuda en grymt kul arbetsplats med en massa sköna kollegor som vill göra en kul sommar tillsammans!
Vill du vara med? Sök dig till oss!
Vi vill att du bor på pendlingsvänligt avstånd, att du hanterar det svenska språket i både tal och skrift. Du måste vara 18 år fyllda p.g.a. arbetstidslagen. Skriv ett par rader till oss om dig själv, bifoga gärna en "selfies", har du erfarenhet av jobb inom krogen så ger detta "pluspoäng"! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobba@hermanspub.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Disk sommar 26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rådhustorgets Restaurang AB
(org.nr 556497-8806), http://www.hermansrestaurang.se
311 31 FALKENBERG Arbetsplats
Hermans Restaurang & Nöje Jobbnummer
9811870