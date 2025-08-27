Disk & Allt-i-allo Björns KÖK - Vemdalen
2025-08-27
Vi öppnar en helt ny restaurang i hjärtat av Vemdalen - året runt, med fokus på matupplevelser, gästfrihet och trivsel. Nu söker vi dig som vill arbeta med disk, städ och varuplock och bli en viktig del av vårt team från starten.
Om rollen
Som diskare och allt-i-allo blir du en nyckelperson i det dagliga arbetet. Du ser till att disken flyter på, håller rent i lokalerna och stöttar med enklare sysslor som varuplock och förberedelser i köket. Din insats gör stor skillnad för att helheten ska fungera och för att våra gäster ska få en upplevelse i toppklass.
Vi söker dig som:
Är noggrann, effektiv och gillar ordning & reda.
Har hög arbetsmoral och är villig att rycka in där det behövs.
Är flexibel och trivs i en varierad roll.
Är nyfiken på restaurangbranschen, men kanske ännu inte har någon erfarenhet ännu - rätt inställning är viktigast!
Vi erbjuder:
En viktig roll i ett engagerat och sammansvetsat team.
Arbete i en ny och modern restaurang i inspirerande fjällmiljö.
Chansen att vara med från starten och växa tillsammans med oss.
Om du är i behov av boende så ange gärna det i din ansökan, så ser vi vad vi kan lösa.
Placering
Vemdalen - en av Sveriges mest attraktiva fjälldestinationer med stark året runt-turism.Publiceringsdatum2025-08-27Så ansöker du
Skicka din ansökan till kontakta@bjornskok.se
Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: kontakta@bjornskok.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KBK Vemdalen AB
(org.nr 559492-5702)
Åsgatan 4 (visa karta
)
846 71 VEMDALEN Arbetsplats
Björns KÖK Jobbnummer
9479545