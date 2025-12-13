Disk
Matcafé Misteln Kb / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-12-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Matcafé Misteln Kb i Stockholm
Drivs du av att jobba i ett snabbt tempo tillsammans med glada kollegor med målet att göra varje gäst lite extra nöjd. Då kanske det är just dig vi söker
Tjänsten omfattar att diska, plocka disk, städa samt lite assist till köket.
Vi ser helst att du som söker är serviceminded, flexibel och trivs att jobba i ett högt tempo. Att du talar och förstår både svenska och engelska flytande är ett måste!
Observera att tjänsten omfattar jobb på kvällar, helger och långa pass.
Punktlighet och närvaro hos oss är A och O.
Märk ansökan med "disk"
Bifoga gärna en bild
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: restaurangmisteln22@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Disk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matcafe Misteln KB
Stortorget 22 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Jobbnummer
9643122