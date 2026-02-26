Discjockey Till Hbtq Nattklubb
2026-02-26
The Secret Garden är det senaste tillskottet i Stockholms öppensinnade krogvärld. Vi är belägna mitt i Stockholms hjärta, Gamla Stan.
Tack vare våra breda öppettider finns det något för alla. Under dagtid välkomnar vi er in i en lugn och rustik miljö på en härlig måltid, eller bara på ett glas med en fantastisk utsikt. In mot småtimmarna förvandlas vår lokal från ett mysigt krypin, till en fartfylld nattklubb, med Dj måndag till söndag 16-03. Vill man fortfarande ha en lugnare miljö, kan man alltid smyga in i vår hemliga lilla "trädgård". Vårt koncept är att hålla det så enkelt som möjligt. Vi serverar ärlig mat, med kärleksfull service. www.secretgardensthlm.se
Du är erfaren eller vill bli erfaren som krog Dj. Du är trevlig, social, anpassningsbar och har såklart ett stort intresse för populärmusik. Du är musikintresserad, kanske på hobbynivå, engagerad i ditt arbete och vet hur man underhåller en bar med glada gäster, ser till gästernas önskemål.
Tidigare erfarenheter är en stor merit.
Bifoga din genre samt löneanspråk i ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: info@secretgardensthlm.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Chsd Restaurang AB
(org.nr 556765-0238), http://www.secretgardensthlm.se
Kornhamnstorg 57 (visa karta
)
103 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Chsd Restaurang AB Jobbnummer
9765745