Direktsäljare med C-körkort samt YKB
2026-04-13
Vill du ha ett självständigt och aktivt jobb där du kombinerar distribution, kundkontakt och försäljning?
GB Grossisten i Norrbotten söker nu en direktsäljare/distributionsförare som vill vara med och leverera glass, dryck och välkända varumärken till kunder runt om i Norrbotten.
Hos oss får du en roll med stort eget ansvar, högt tempo och nära kontakt med både kunder och kollegor. Du utgår från vårt kontor och lager på Storheden i Luleå och ansvarar för en egen körtur där service, struktur och relationsbyggande står i centrum.
Om rollen
Som direktsäljare hos oss ansvarar du för att:
köra och leverera varor till kunder enligt planerad rutt
ansvara för din egen bil och last
skapa goda kundmöten ute på plats
arbeta med merförsäljning direkt hos kund
bidra till att utveckla och vårda kundrelationer tillsammans med våra utesäljare
säkerställa att kunderna får hög service och rätt produkter i rätt tid
Det här är en roll för dig som trivs med att vara ute på vägarna, gillar att ta ansvar och tycker om att arbeta nära kunder i vardagen.
Vi söker dig som
har C-körkort
har YKB för tung lastbil
trivs i ett högt tempo och kan planera din arbetsdag effektivt
har ett starkt servicefokus och ett professionellt bemötande
är självgående, lösningsorienterad och ansvarstagande
tycker om att bygga långsiktiga kundrelationer
gärna har erfarenhet av distribution, direktförsäljning eller liknande kundnära arbete
Meriterande
erfarenhet av distributionskörning
erfarenhet av direktförsäljning eller merförsäljning
vana att arbeta i en roll där service och försäljning går hand i hand
GB Grossisten i Norrbotten har levererat glass och andra populära varor till norrbottningar i flera decennier. Genom vårt samarbete med Varsego erbjuder vi idag ett bredare sortiment med produkter från flera starka varumärken, bland annat Coca-Cola, Red Bull, Mondelez, Fazer, Bonjour och Carlsberg.
Vi är en mindre arbetsplats med stark lokal förankring och ett nära samarbete i teamet. Hos oss är arbetsklimatet öppet, vänligt och prestigelöst. Under sommaren, som är vår högsäsong, växlar tempot upp ordentligt och vi söker dig som vill vara med och göra skillnad i en viktig period för verksamheten.
Anställning
Anställningsform: Sommarjobb / säsongsanställning
Omfattning: Heltid
Placering: Storheden, Luleå
Start: Enligt överenskommelse / omgående
Det finns goda möjligheter till fortsatt anställning efter säsongen för dig som visar engagemang, ansvar och ett professionellt kundbemötande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GB Grossisten i Norrbotten AB
(org.nr 559036-4450)
Handelsvägen 19
)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Malin Öystilä malin.oystila@varsego.se
9852054