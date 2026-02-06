Direktsäljare B-kort chaufför
Glassbolaget D&S NSV AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2026-02-06
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Glassbolaget D&S NSV AB i Örebro
Hej!
Vi söker chaufförer med B-Kort (krav).
Varsego/GB Glace söker personer som brinner för service, försäljning och att sprida glädje. Vi jobbar i en sässongsbetonad bransch där varje kundbesök räknas.
Vi söker flera chaufförer som är stresståliga, ansvarstagande och som alltid letar efter lösningar.
Vår portfölj består av marknadsledande varor som GB Glace, Coca Cola, Vitaminwell, Redbull, Spendrups, Cloetta mfl.
Vårt uppdrag är att levera/sälja varor till våra kunder och alltid se till att vi skapar dom bästa förutsättningarna för våra kunder/sammarbetspartners.
Jobbet kräver att man är flexibel, stresstålig, ansvarstagande och kan tänka utanför ramarna.
Alla tjänster är tidsbestämda, från påsk fram till augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: nobar.sahak@varsego.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glassbolaget D&S NSV AB
(org.nr 556163-3271), http://www.varsego.se
Pikullagatan 9 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
D&S NSV AB, Glassbolaget Kontakt
Platschef
Nobar Sahak nobar.sahak@varsego.se Jobbnummer
9727025