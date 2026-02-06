Direktsäljare B-kort chaufför

Glassbolaget D&S NSV AB / Fordonsförarjobb / Örebro
2026-02-06


Visa alla fordonsförarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Glassbolaget D&S NSV AB i Örebro

Hej!
Vi söker chaufförer med B-Kort (krav).
Varsego/GB Glace söker personer som brinner för service, försäljning och att sprida glädje. Vi jobbar i en sässongsbetonad bransch där varje kundbesök räknas.
Vi söker flera chaufförer som är stresståliga, ansvarstagande och som alltid letar efter lösningar.
Vår portfölj består av marknadsledande varor som GB Glace, Coca Cola, Vitaminwell, Redbull, Spendrups, Cloetta mfl.
Vårt uppdrag är att levera/sälja varor till våra kunder och alltid se till att vi skapar dom bästa förutsättningarna för våra kunder/sammarbetspartners.
Jobbet kräver att man är flexibel, stresstålig, ansvarstagande och kan tänka utanför ramarna.
Alla tjänster är tidsbestämda, från påsk fram till augusti.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: nobar.sahak@varsego.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Glassbolaget D&S NSV AB (org.nr 556163-3271), http://www.varsego.se
Pikullagatan 9 (visa karta)
702 27  ÖREBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
D&S NSV AB, Glassbolaget

Kontakt
Platschef
Nobar Sahak
nobar.sahak@varsego.se

Jobbnummer
9727025

Prenumerera på jobb från Glassbolaget D&S NSV AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Glassbolaget D&S NSV AB: