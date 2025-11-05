Direktrekrytering till Bredband2s kundtjänst!
Är du driven, engagerad och trivs med ett serviceinriktat arbete? Då har vi den perfekta tjänsten för dig som kundtjänstmedarbetare på Bredband2 med start i november.
Bredband2 är Sveriges tredje största leverantör av fiberbaserade tjänster och förser dagligen över en halv miljon kunder med internet såväl hemma som på jobbet. De erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder.
I rollen som kundtjänstmedarbetare får du möjligheten att utveckla din tekniska kompetens som din förmåga att ta dig an kunder. Med tiden kommer du att ta del av fler utbildningar inom bland annat fakturahantering, mejl och chatt. I ditt dagliga arbete får du nära coaching och stöttning av din närmsta teamchef där både arbetet och trivseln diskuteras. God arbetsmiljö och utveckling är högt prioriterat. Egna idéer och initiativ är varmt välkomna för att förbättra arbetssättet.
De främsta arbetsuppgifterna kommer vara att ta emot inkommande telefonsamtal från privatkunder så småningom även hantera frågor via mejl och chatt. Din viktigaste arbetsuppgift kommer vara att ge kunderna bästa möjliga service samt hjälpa de utifrån deras behov. Du kommer även arbeta med teknisk support, felsökning samt diverse administrativa arbetsuppgifter kopplade till telefonsamtalen.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen men du blir direktanställd av Bredband2. Arbetstiderna är förlagda under kontorstider, måndag - fredag, men även helgarbete kan förekomma. Anställningsgraden är 100% och tjänsten startar den 19 november 2025.
DETTA SÖKER VI
• Dig som har tidigare erfarenhet av kundbemötande och gillar att ge support
• Dig som är driven, engagerad och målmedveten
• Dig som har ett tekniskt intresse och vill lära dig mer inom området
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av teknisk support
Varje dag satsar Bredband2 på utveckling, uppskattning och gemenskap gentemot medarbetare och ledare i organisationen. Feedback är en viktig del av deras kultur och varje månad mäter de hur nöjda medarbetarna är och vilka frågor de ska jobba extra mycket med under kommande månad. Hos Bredband2 får du chans att påverka din arbetsplats på riktigt!
