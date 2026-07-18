Direkten Nöje Casablanca
Miro 461704 AB / Butikssäljarjobb / Karlstad Visa alla butikssäljarjobb i Karlstad
2026-07-18
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Vi söker dig som brinner för försäljning, service och har en teamanda!
Du som söker är en person som tar stort ansvar och har en bra initiativförmåga. Du arbetar effektivt, i ett högt tempo och klarar av att hantera stressiga situationer. Du sporras av att anta och lära dig nya arbetsuppgifter. Du trivs i en datoriserad miljö, har lätt för att förstå olika system och är organiserad som person. Att bidra till både butikens, dina egna och dina kollegors utveckling är en självklarhet för dig.
I det dagliga arbetet träffar Du många kunder och det är därför viktigt att Du som söker levererar förstklassig service och ger en positiv kundupplevelse, för stora som små.
Om oss:
Butiken har ett utvecklat koncept inom Convenience Store (Servicehandeln).
Vi bedriver en kioskverksamhet med ett utökat tjänsteutbud och tillhandahåller ett brett utbud av tjänster och samarbetar med de största aktörerna på marknaden. Hos oss hittar så väl den sötsugna som den träningsmedvetne sina favoritprodukter.
Partners: SVENSKA SPEL, ATG, APOTEKSTJÄNST, TOO GOOD TO GO, POSTNORD, DHL, UPS, BRING, INSTABOX, BUDBEE.
Öppettider:
Måndag-Fredag
07.00-20.00
Lördag-Söndag
10.00-20.00Publiceringsdatum2026-07-18Arbetsuppgifter
Du kommer få arbeta med varierade arbetsuppgifter och ansvarar för att utföra samtliga av de vardagliga rutinerna i butiken. Det inbegriper allt ifrån kund-och kassahantering, varuplock, varuleveranser, pakethantering, beställningar, produktvård och städning.
Varierade arbetstider förekommer och du förväntas kunna jobba dag, kväll och helg.
Du som söker förväntas kunna börja omgående.
Tidigare arbete inom liknande bransch är meriterande men vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekryteringen sker löpande och kan avslutas i förtid.
Vi ser fram emot din ansökan.
Tips inför ansökan: Förbered dig väl och berätta för oss vad du kan tillföra din nya arbetsgrupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: robert.ferm@direkten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ARBETSSÖKANDE JULI 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Miro 461704 AB
(org.nr 556269-5519)
Rudsvägen 36 (visa karta
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654 63 KARLSTAD Arbetsplats
Direkten Nöje Casablanca Jobbnummer
10006009