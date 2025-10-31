Digitaltryckare / Printeroperatör
Vi söker Digitaltryckare/Printeroperatör
Ackert Reklam är ett företag specialiserat på produktion av reklam och exponeringsmaterial.
Vi jobbar framgångsrikt med att hjälpa våra kunder stärka sin identitet och bygga varumärken genom visuell kommunikation. Bland kunderna återfinns några av Sveriges mest spännande företag och varumärken.
Vi är idag 12 anställda som jobbar med den senaste tekniken inom tryck, digitalt print och datorstyrt efterarbete. Vi håller till i ljusa fräscha lokaler i Åbro Industriområde, Mölndal.
Vår filosofi har, sedan starten 1982, varit att alltid lösa våra kunders behov av högklassig visuell kommunikation på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Vi växer och söker nu ytterligare en Digitaltryckare till vår småformatsavdelning.
Du kommer att ingå i ett kreativt team där kvalitet och precision står i centrum. Ditt arbete kommer att bestå i att producera allt från visitkort och inbjudningar till foldrar, broschyrer och kataloger från färdiga original - produkter som gör verklig skillnad för våra kunder.
• Du jobbar aktivt i den dagliga produktionen där du hanterar våra digitala tryckpressar och maskiner för efterbehandling.
• Du deltar i den dagliga skötseln av våra tryckpressar och maskiner.
• Du har kunskap om hur arbetsflödet från original till färdig produkt fungerar.
Då vi arbetar nära kunder och kollegor är god samarbets- och kommunikationsförmåga en nödvändighet.
Vi söker dig som är:
Snabb och noggrann med stort ordningsinne.
Har erfarenhet av digitaltryck, efterbehandling och maskinhantering.
Har förmågan att simultant följa och kontrollera ett flertal jobb.
Har vilja att hugga i, och inte räds att själv hantera våra tryckpressar.
Händig och praktiskt lagd.
Van att arbeta under tidspress, och förstår vikten av att hålla leveranstider.
Utåtriktad med gott humör och vill bidra med din kompetens i ett företag som växer.
För att jobba hos oss måste du ha:
Datorkunskaper Mac / PC.
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Hög arbetsmoral.
Gott ordningssinne.
Meriterande är:
Kunskap och erfarenhet av Canons tryckpressar.
Kunskap och erfarenhet av Canons Prisma-RIP.
Kunskaper i grafiska programvaror ex. Illustrator, Photoshop, InDesign.
Kunskap om Plockmatics maskiner för efterbehandling.
Körkort (B).
Frågor rörande tjänsten besvaras av Martin Ackert eller Claes Larson.
Arbetstid: Heltid 8-17.
Varaktighet: Tillsvidare med provanställning om 6 mån.
Lön: Fast månadslön.
Ansökan: Välkommen med ansökan och CV till jobb@ackert.se
Vi arbetar med löpande urval, välkommen med din ansökan senast 2025-11-30 Så ansöker du
E-post: jobb@ackert.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556408-0504)
Östergårdsgatan 1
)
431 53 MÖLNDAL
Claes Larson claes.larson@ackert.se 0317970200
9582951