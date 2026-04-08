Digitaliseringsutvecklare
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Som digitaliseringsutvecklare har du ett kommunövergripande ansvar för att driva, samordna och stödja digitalisering. Rollen kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med ett tydligt operativt ansvar, där du själv aktivt deltar i genomförandet av digitala initiativ tillsammans med verksamheterna.
Du tillhör kommunens IT-enhet som består av 8 personer.
Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Driva och operativt genomföra kommunövergripande digitaliseringsinitiativ.
Arbeta praktiskt tillsammans med verksamheterna i utveckling av arbetssätt, processer och digitala lösningar.
Samla in, analysera, prioritera och omsätta behov till konkreta aktiviteter.
Samordna och leda kommunens digitaliseringsgrupp.
Förvalta och vidareutveckla kommunens digitaliseringsportfölj.
Ta fram beslutsunderlag, planer och uppföljningar samt att presentera för olika målgrupper.
Bidra aktivt i workshops, verksamhetsdialoger och förändringsarbete.
Omvärldsbevaka inom digitalisering, och ny teknik (t.ex. AI) och testa hur nya möjligheter kan användas i praktiken.
Samverka med andra kommuner, myndigheter och externa aktörer.
Ansvara för kommunens systemförvaltare modell och samordna arbetet kring systemförvaltning med kommunens systemförvaltare.
Vem vi söker:
Vi söker dig som vill göra jobbet inte bara prata om det.
Du är trygg i att arbeta nära verksamheten och har förmåga att få saker att hända.
Har förmåga att förenkla, strukturera och omsätta komplexa behov till praktiska lösningar
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Kommunicerar tydligt och pedagogiskt, oavsett målgrupp
Erfarenhet av att driva digitaliserings-/utvecklingsinitiativ från behov till genomförande och uppföljning.
Har erfarenhet av förändringsarbete i samband med nya digitala lösningar.
Förståelse för verksamhetsprocesser och hur digitala lösningar kan skapa nytta i offentlig verksamhet.
Erfarenhet av digital styrning, portföljstyrning eller nyttorealiseringsarbete och effekthemtagning
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av liknade arbete
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av likande arbete i kommun, region eller annan offentlig förvaltning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tillträde den 17/8 eller enligt ö.k
Vi kommer att hålla intervjuer för tjänsten: onsdagen den 20/5 och måndagen den 25/5. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317746".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups kommun
(org.nr 212000-1082)
Stora Torggatan 4 (visa karta
)
274 34 SKURUP
Skurups kommun, IT-enheten
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0411-53 60 00
