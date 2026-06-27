Digitaliseringsstrateg
Essunga kommun / Datajobb / Essunga Visa alla datajobb i Essunga
2026-06-27
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eller i hela Sverige
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Vill du vara med och utveckla Essunga – på riktigt? Här får du möjligheten att arbeta i en kommun där digitalisering inte är ett mål i sig, utan ett kraftfullt verktyg för att skapa bättre verksamhet, smartare arbetssätt och ökad nytta för våra invånare.
Om rollen
Vi söker nu en digitaliseringsstrateg som vill ta en nyckelroll i vår fortsatta utveckling. Hos oss handlar digitalisering om att förstå verksamhetens behov, utmana invanda arbetssätt och skapa hållbara förbättringar med stöd av teknik. Det innebär att du inte bara driver digitala initiativ – du driver verksamhetsutveckling med digitala möjligheter som hävstång.
I rollen ansvarar du för att leda, samordna och utveckla kommunens strategiska arbete inom digital utveckling, IT, informationssäkerhet och dataskydd. Du skapar struktur och riktning, men framför allt säkerställer du att våra satsningar faktiskt gör skillnad i vardagen.
Du blir en del av den strategiska enheten tillsammans med andra strateger och är med och driver utvecklingen av Essunga framåt.
Ditt uppdrag
Du arbetar nära verksamheterna och hjälper dem att identifiera möjligheter där digitalisering kan förenkla, effektivisera och höja kvaliteten. Genom att initiera, prioritera och följa upp utvecklingsinsatser driver du en sammanhållen digital portfölj där nyttorealisering står i centrum.
Du samordnar arbetet i organisationen och företräder Essunga i regionala samarbeten och nätverk. Rollen innebär också ett helhetsansvar där du arbetar med styrning, ekonomi och avtal inom området.
Du bidrar också till att skapa hållbara och trygga digitala förutsättningar samt en långsiktig utveckling av kommunens digitala kapacitet i takt med verksamhetens behov. Genom aktiv omvärldsbevakning omsätter du trender och krav till konkreta förbättringar och bidrar till att stärka kommunens digitala mognad.
Vem är du?
Du har examen från högskola eller universitet inom för uppdraget relevant inriktning, eller annan utbildnings- och erfarenhetsbakgrund som arbetsgivaren bedömer motsvarar kraven.
Vi söker dig som drivs av utveckling och som ser sambanden mellan verksamhet, teknik, juridik och ekonomi. Du har förmågan att tänka strategiskt och omsätta idéer till handling.
Du trivs i en samordnande roll där du leder utan formellt personalansvar, och du har lätt för att skapa engagemang och bygga förtroende i organisationer. Du är van att arbeta i komplexa sammanhang och har ett strukturerat sätt att driva förändring framåt.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du har stor möjlighet att påverka. Du blir en del av en organisation där vi värdesätter engagemang, samarbete och stolthet över vårt uppdrag.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essunga Kommun
(org.nr 212000-2916), http://www.essunga.se
Sturegatan 4 (visa karta
)
465 82 NOSSEBRO Arbetsplats
Kommunledningssektor, Tillväxtavdelningen, Strategiska enheten Kontakt
Facklig företrädare nås via växel kommun@essunga.se 0512-57000 Jobbnummer
9982021