Digitaliseringssamordnare
2026-05-09
Kommunstyrelseförvaltningen i Lindesbergs kommun står inför en spännande utvecklingsresa. Vi arbetar med allt från samhällsutveckling och administration till lokalvård och måltidsverksamhet - och digitalisering är en nyckel för att stärka kvalitet, tillgänglighet och rättssäkerhet i allt vi gör.
Nu söker vi en samordnare som vill vara en central kraft i digitaliseringsarbetet. Rollen är ny och ger dig möjlighet att påverka riktningen för vår digitala utveckling, från idé till verklig nytta för invånare, medarbetare, chefer och förtroendevalda.
Arbetsuppgifter
Som digitaliseringssamordnare har du en central roll i att driva och utveckla förvaltningens digitala arbete. Du fungerar som en länk mellan verksamhet, teknik och ledning, och ser till att våra digitala lösningar utgår från verkliga behov, är användarvänliga och håller över tid.
I rollen leder du digitaliseringsinitiativ från idé till genomförande och vidareutveckling. Det innebär att du fångar upp behov i verksamheten, genomför förstudier, tar fram beslutsunderlag och driver arbetet framåt i nära samverkan med kollegor, IT-avdelning och externa parter. Du följer upp och utvecklar lösningar över tid, med fokus på nytta, kvalitet och rättssäkerhet.
Du har också en viktig roll i att stödja verksamheten i förändrings- och implementeringsarbete. Genom att skapa förståelse, engagemang och delaktighet bidrar du till att nya arbetssätt och lösningar faktiskt används och gör skillnad i vardagen.
En del av uppdraget innebär att vara systemförvaltare för kommunens e-tjänsteportal, där du ansvarar för att lösningarna fungerar väl, utvecklas i rätt riktning och möter både verksamhetens och invånarnas behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta behovsorienterat och som drivs av att skapa lösningar som gör verklig nytta. Du har förmågan att sätta dig in i verksamhetens utmaningar och omsätta dem till hållbara och användarvänliga digitala lösningar. Samtidigt har du ett helhetsperspektiv och kan navigera i komplexa sammanhang där olika intressen behöver vägas samman.
Du är trygg i att leda processer och skapa samsyn, även när perspektiven skiljer sig åt. Genom ditt sätt att kommunicera och samarbeta bygger du förtroende och får med dig andra i förändring. Du trivs i en roll där du både får tänka strategiskt och arbeta operativt.
För att lyckas i rollen har du en relevant högskoleutbildning, till exempel inom IT, digitalisering eller projektledning, eller motsvarande erfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av att leda projekt eller utvecklingsarbete och har god förståelse för förändringsprocesser. Du har också kunskap om lagar och regelverk kopplade till digitalisering, exempelvis GDPR.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet och om du tidigare har arbetat med digital implementering, förändringsledning eller utveckling av e-tjänster.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet.
