Digitaliseringsledare med AI kompetens
2026-02-16
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Barn- och utbildningssektornstår inför en spännande utvecklingsresa där digitalisering och AI spelar en allt större roll för att stärka likvärdighet, kvalitet och arbetsmiljö inom skola och utbildning.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som digitaliseringsledare leder du detta arbete på övergripande nivå och säkerställer att våra digitala satsningar skapar verkligt värde för elevernas kunskapsutveckling och digitala kompetens. Du samarbetar bland annat med skolledning, lärare, utvecklingsledare, IT funktioner, skolbibliotekarier och externa aktörer för att omsätta strategier i praktiken. Rollen innefattar både analys, projektledning, systemansvar och kompetensstöd för pedagoger och chefer. Som digitaliseringsledare förväntas du vara bryggan mellan verksamheterna, IT och skolledning för att säkerställa att tekniska lösningar möter pedagogiska behov för att stärka undervisningens kvalitet.
Du är en pedagogisk ledare som trivs i gränslandet mellan teknik och verksamhetsutveckling. Du har en naturlig förmåga att skapa förtroendefulla relationer, är initiativrik och inspirerande samt driver egna processer från idé till genomförande. Du följer utvecklingen inom digitalisering och AI och kan omsätta ny kunskap till konkreta förbättringar alltid med fokus på elevernas lärande och verksamhetsutveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
• Driva och samordna digitaliserings- och AI utvecklingen inom utbildningsverksamheten.
• Stödja skolledare och pedagoger i att välja, använda och utvärdera digitala verktyg och AI stöd med fokus på att stärka måluppfyllelsen.
• Leda projekt samt bidra till framtagande av strategier, riktlinjer och handlingsplaner.
• Omsätta aktuella nyheter och trender inom digitalisering och AI till konkret handling i verksamheten.
• Genomföra säkerhetsklassningar av appar och digitala tjänster, inklusive bedömning av dataskydd och elevintegritet.
• Hantera och administrera Google Admin, t.ex. kontohantering, enhetsstyrning och policyarbete.
• Arbeta med offentlig upphandling av digitala verktyg, licenser och tjänster.
• Förvalta och följa upp digitala verktyg, såsom elevdatorer, surfplattor och annan digital utrustning.
• Ansvara för budget inom digitaliseringsområdet, inklusive behovsanalys, prioriteringar och ekonomisk uppföljning.
• Samarbeta med skolbibliotekarier kring MIK för att stärka elevers digitala kompetens och källkritiska förmåga.
• Omvärldsbevaka teknik, forskning och aktuella regelverk, särskilt kring AI och dataskydd.
• Bidra till kompetensutveckling genom utbildningar, handledning och kollegialt lärande.Kvalifikationer
Lärarlegitimation.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom utbildning exempelvis i förskola eller grundskola.
• Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
• Dokumenterad erfarenhet av digitalt utvecklingsarbete på skol- eller huvudmannanivå.
• God förståelse för AI och dess användningsområden i undervisning, skolutveckling och administration.
• Erfarenhet av att leda projekt eller processer.
• Erfarenhet av arbete med Google Admin eller liknande domänadministration.
• Förmåga att genomföra säkerhetsbedömningar och dataskyddsanalys av digitala tjänster.
• Erfarenhet av att arbeta med eller förvalta digital utrustning.
• Förmåga att hantera budget och ekonomisk uppföljning.
• Mycket god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
• Erfarenhet av att driva egna processer.
• Förmåga att omsätta nyheter och utveckling inom digitalisering eller AI till konkreta och verksamhetsnära insatser.
• Förståelse för hur digitalisering kan bidra till elevernas måluppfyllelse.
Det är dessutom meriterande om du har erfarenhet av:
• Offentlig upphandling eller inköp inom offentlig sektor.
• Att analysera och följa upp resultat med hjälp av data.
• Att utbilda, handleda eller driva kollegialt lärande.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
