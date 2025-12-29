Digitaliseringsledare
2025-12-29
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Som digitaliseringsledare på enheten Digital omställning arbetar du tillsammans med andra digitaliseringsledare, verksamhetsarkitekt och digitaliserings- och AI-specialist under ledning av digitaliseringschefen. Enheten har i uppdrag att accelerera kommunens digitala transformation i nära samverkan med kommunens kärnverksamheter.
Vi vill inte bara förbättra, vi vill nå nästa nivå av digital transformation!
Du som både är nytänkande och har genomförandekraft kommer spela en central roll i vår transformation mot moderna arbetssätt och framtidssäkra digitala lösningar för både medarbetare och medborgare.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Identifiera och driva pilotprojekt som främjar innovation och nya digitala lösningar, i nära dialog med berörda verksamheter och intressenter.
Planera, organisera, leda och genomföra projekt enligt fastställd projektmodell (t.ex. PPS), där projektgrupper kan bestå av interna medarbetare, externa parter och/eller konsulter.
Koordinera pågående projekt utifrån kommunens portföljstyrning och dess prioriteringar för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.
Analysera och följa upp projektens status med särskilt fokus på risker, tidplan, budget och effekter för verksamheten både under och efter implementation.
Stödja organisationen genom utbildningar och workshops, exempelvis inom metodstöd, systemförvaltning och verktyg för digital omställning.
Samverka tätt med förvaltningar och andra stödfunktioner (t.ex. informations-/cybersäkerhet, inköp, e-arkiv/arkiv) för att skapa en helhetsbild och hålla ihop kommunens digitala ekosystem.
Vara en nyckelperson i att upptäcka och utvärdera förbättringsområden genom digitaliseringens möjligheter, och initiera nya satsningar för att stärka kommunens digitala utveckling.
Säkerställa att förvaltningarna följer den fastställda förvaltningsmodellen, samt vid behov förvalta vissa centrala system och plattformar.Kvalifikationer
* Akademisk examen inom relevant område (t.ex. IT, systemvetenskap, teknik, informationsledning) eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
* Dokumenterad erfarenhet av att planera och leda komplexa projekt, gärna enligt etablerade projektmodeller (t.ex. PPS, PRINCE2, PMI).
* God förståelse för digital transformation, verksamhetsutveckling och förändringsledning du ser helheter och drivs av att hitta nya digitala lösningar som skapar nytta.
* Praktisk erfarenhet av att analysera projekt mot risk, tid, budget och effektmål, samt av att föreslå och implementera åtgärder vid behov.
* Förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt med olika målgrupper, både muntligt och skriftligt.
* Erfarenhet av att hålla i workshops, utbildningar och att leda grupper mot gemensamma mål.
* Meriterande är kunskap inom AI, systemförvaltning eller verksamhetsarkitektur, liksom erfarenhet av att driva innovations- eller utvecklingsprojekt i offentlig sektor.
Som person har du god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i en tvärfunktionell miljö med många olika intressenter.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
