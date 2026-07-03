Digitaliseringskonsult inom tillverkande industri
Nexer AB / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2026-07-03
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Sommaren ger oss möjlighet att stanna upp. När tempot sjunker och kalendern inte är lika full blir det också lättare att fundera över vad man vill göra framåt. Kanske trivs du där du är – eller så börjar tanken på en ny utmaning ta form. Om hösten känns som en bra tid för nästa steg är det kanske hos Nexer som ditt nästa kapitel börjar.
Som konsult på Nexer arbetar du i varierande uppdrag hos kunder inom olika branscher. Hos oss är varje uppdrag en chans att utvecklas, samtidigt som vi värnar om en hållbar arbetsvardag med kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid.
Din nästa utmaning
På Nexer i Jönköping fortsätter vi att stärka vårt erbjudande inom digital industriutveckling. Nu söker vi en erfaren konsult som vill hjälpa våra kunder att utveckla framtidens smarta och datadrivna produktion.
Svensk industri befinner sig mitt i en omfattande digital transformation. Produktionsdata, AI, automatisering och smartare informationsflöden skapar nya möjligheter att förbättra kvalitet, effektivitet och beslutsfattande. Här får du möjlighet att hjälpa industriföretag att omsätta ny teknik till verklig affärsnytta.
Som konsult hos oss arbetar du i varierande uppdrag där du kombinerar verksamhetsutveckling, digitalisering och problemlösning i nära samarbete med produktion, verksamhet och IT. Rollen passar dig som trivs i nya miljöer och vill skapa värde hos olika kunder.
Exempel på uppdrag
Du kan bland annat komma att arbeta med att:
Kartlägga och utveckla produktionsprocesser
Identifiera digitaliseringsmöjligheter inom produktion och logistik
Driva förstudier och förändringsinitiativ
Samla in och analysera verksamhetskrav
Arbeta med produktionsdata, KPI:er och beslutsstöd
Delta i projekt inom MES, ERP, IoT och industriella integrationer
Utvärdera hur AI och data kan skapa affärsnytta
Vara länken mellan produktion, verksamhet och IT
Vi tror att du...
• trivs i gränslandet mellan verksamhet, teknik och industri. Du tycker om att förstå verksamhetens behov, skapa struktur och hjälpa kunder att utveckla smartare arbetssätt med hjälp av digitalisering.
Vi tror att du har erfarenhet från flera av följande områden:
Tillverkande industri, produktionsutveckling eller Lean Production
Kravanalys, processkartläggning, förändringsledning eller projektledning
Power BI, SQL, KPI/OEE eller datavisualisering
MES, ERP, IoT eller produktionsnära IT
Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av:
AI, maskininlärning eller prediktivt underhåll
Data engineering eller dataarkitektur
Power Platform
SAP, IFS, Dynamics 365 eller liknande ERP-system
OT/IT-integration
Vi söker dig som inte bara gillar teknik, utan också konsultrollen. Du tycker om att sätta dig in i nya verksamheter, bygga relationer och hjälpa olika kunder att hitta hållbara lösningar. Oavsett om du är specialist inom ett område eller har en bred teknisk profil tror vi att du drivs av att utvecklas tillsammans med både kunder och kollegor.
Rollen kräver att du obehindrat kan kommunicera på både svenska och engelska, i tal och skrift. Det är en viktig förutsättning för att lyckas i kunddialoger och i samarbetet med teamet.
Eftersom rollen innebär konsultuppdrag hos olika kunder ser vi också att du trivs med att arbeta i varierande miljöer. Resor förekommer i vissa uppdrag och därför är det en fördel om du är bekväm med ett visst mått av resande.
Som person
Du är analytisk, nyfiken och ser sambanden mellan verksamhet, teknik och affär. Du bygger förtroende, skapar struktur och drivs av att utveckla industrin med hjälp av ny teknik.
Vilka är vi på Nexer i Jönköping?
Hos Nexer i Jönköping får du arbeta i spännande och utvecklande uppdrag inom både offentlig och privat sektor. Vi samarbetar med verksamheter inom några av de mest teknikdrivna branscherna, exempelvis automotive, försvar och automatiserad industri.
Vi tror på kraften i mångfald och på att olika perspektiv skapar starkare team och bättre lösningar. Hos oss blir du en viktig del av det lokala teamet, där vi lägger stor vikt vid gemenskap, trygghet och tillhörighet. Vi vill skapa rätt förutsättningar för att du ska kunna utvecklas utifrån dina drivkrafter, ambitioner och mål.
Våra värderingar – Passion & Execution – genomsyrar vårt sätt att arbeta och samarbeta, både med kunder och med varandra.
Uppdragen genomförs antingen hos kund, i Nexers egna lokaler eller hemifrån – ofta i en flexibel hybridlösning. I vissa uppdrag arbetar du självständigt, i andra blir du en del av ett team tillsammans med flera kollegor från Nexer.Publiceringsdatum2026-07-03Så ansöker du
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Petra Sivefäldt, på petra.sivefaldt@nexergroup.com
.
Observera att vi genomför bakgrundskontroller via en extern partner på de kandidater som erbjuds anställning. Detta är en naturlig del av vår rekryteringsprocess och en del av vårt arbete för att säkerställa en säker och ansvarsfull rekrytering.
Under sommaren kan vår rekryteringsprocess ta lite längre tid än vanligt. Vi behandlar alla ansökningar med omsorg och återkommer så snart vi har möjlighet. Tack för ditt tålamod!
Läs mer om Nexer härwww.nexergroup.com
#LI-PS1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005693-2084396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
(org.nr 556451-9345), https://nexergroup.teamtailor.com
Västra Storgatan 7 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nexer Group Jobbnummer
9992457