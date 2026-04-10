Digitaliseringsingenjör
Essity is a leading global hygiene and health company dedicated to improving well-being through our products and solutions, essentials for everyday life. The name Essity stems from the words essentials and necessities. Our sustainable business model creates value for people and nature. Working at Essity is not just a career; it is a chance to directly make the world a healthier, more hygienic and safer place. With life-changing innovations coupled with sustainable solutions, Essity strives to reach more people every year with the necessary and essential solutions for well-being. At Essity, we believe every career is as unique as the individual and empower employees to reach their full potential in a winning culture motivated by a powerful purpose. Essity in Brief Sales are conducted in approximately 150 countries under the leading global brands TENA and Tork, and other strong brands, such as JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda and Zewa. Essity has about 46,000 employees. Net sales in 2020 amounted to approximately SEK 122bn (EUR 11.6bn). The company's headquarters is located in Stockholm, Sweden, and Essity is listed on Nasdaq Stockholm. Essity breaks barriers to well-being and contributes to a healthy, sustainable and circular society. Vill du göra skillnad i en dynamisk organisation där du får bygga relationer med människor från hela världen? Är du passionerad kring digitalisering, systemstandarder och kompetensutveckling inom produktion? Om svaret är ja - då kan detta vara en möjlighet för just dig! Essity - ett ledande globalt hygien- och hälsobolag och hem till varumärken som Libero, TENA, Libresse, Tork, Sorbact och JOBST - erbjuder en spännande och utmanande möjlighet för dig som vill bidra med din expertis, energi och kreativitet. Vi söker nu en ny kollega som Digitaliseringsingenjör till vår fabrik i Falkenberg. I Falkenbergsfabriken är vi cirka 360 medarbetare. Vi är en modern organisation med högteknologiska maskiner och ett framtidsinriktat arbetssätt. Teknologisk utveckling och uppgraderingsprojekt står ständigt på vår agenda. Vår produktion ligger inom fast-moving consumer goods. Här tillverkar vi blöjor och inkontinensprodukter, främst för marknader i Central- och Östeuropa. Vill du få en känsla för vår kultur? Låt våra kollegor visa dig: Falkenberg film Se den här filmen om varför vi arbetar på Essity: We are Essity - and we care Om rollen I denna tillsvidareanställning kommer du att vara central "key user" och systemspecialist för flera av våra digitala plattformar på sajten, såsom Accusentry, SPC, Plain och vår egna webbbaserade rapport för KPI uppföljning. Du ansvarar för att skapa, implementera och underhålla de digitala standarderna (både hårdvara och mjukvara) i fabriken, och säkra ett enhetligt användande, efterlevnad och kontinuerlig förbättring. Som Digitaliseringsingenjör kommer du att: * Agera Authorization Function (AF), och tilldela användarbehörigheter och systemrättigheter på sajten. * Underhålla och utveckla utbildningsmaterial och onboarding för alla key-user-system. * Säkerställa att expertanvändare och enhetsanvändare följer etablerade standarder. * Driva innovation, delta tidigt i systemdesign för nya lösningar och implementera senaste digitala standarder i projekt. * Arbeta mot en Zero breakdown & Zero stop-mentalitet genom att använda data, systeminsikter och best practices. * Utbilda medarbetare i ny funktionalitet och stödja kontinuerligt lärande. * Leda och bidra till mindre projekt kopplade till digitalisering. * Stödja standardiserad användning och integration av system över hela sajten. Vem är du? Du brinner för digitalisering, problemlösning och att stötta kollegor i att bygga systemkompetens. Du kombinerar ett strukturerat och analytiskt arbetssätt med god kommunikationsförmåga och stark stakeholder management. Du trivs både med praktiskt systemarbete och projekt i tvärfunktionella team. Du har: * Erfarenhet av en liknande roll, gärna inom tillverkningsindustrin. * Intresse och förståelse för digitalisering och systemutveckling. * Erfarenhet av att leda mindre projekt. * Universitetsexamen eller kandidatexamen inom process- eller produktionsteknik (eller liknande). * Stark analytisk förmåga och driv att skapa standardisering. * Mycket goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift. Ansökan Låter detta som en utmaning för dig? Sök redan idag! Observera att vi enligt GDPR inte tar emot ansökningar via e-post. Använd länken till vår karriärsida för att skicka in din ansökan. Bakgrundskontroller och drogtester ingår i rekryteringsprocessen. Fackliga representanter: * Kim Nolemo, Unionen: 070 521 95 61 * Martin Ericsson, Sveriges Ingenjörer: 070 370 63 10 Vad vi erbjuder Vårt syfte Breaking Barriers to Well-being genomsyrar allt vi gör. Att arbeta på Essity innebär att du får bidra till ökat välbefinnande för människor, och samtidigt ges möjligheter att skapa positiv förändring för samhälle och miljö. Som medarbetare blir du sedd, stöttad och får möjlighet att växa - och utmanas att leverera resultat i en samarbetande, öppen och innovativ miljö. Innovate for Good Excel Together Be You with Us #LI-LT Application End Date: 24 apr. 2026 Job Requisition ID: Essity260525 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Essity260525".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essity AB (publ)
311 23 FALKENBERG
