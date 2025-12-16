Digitaliseringschef till Stockholmsmässan
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du driva digitaliseringsresan på Nordens största mötesplats? I över 80 år har Stockholmsmässan varit en arena där människor möts för att dela kunskap, inspireras och skapa affärer. Nu står vi inför en spännande förändringsresa - och vi söker dig som vill leda vår digitalisering och forma framtidens möten. Här får du chansen att göra verklig skillnad för både våra kunder och vår verksamhet.
Om rollen Som Digitaliseringschef blir du en nyckelperson i vår förändringsresa. Du driver initiativ inom digitalisering och AI som stärker vår förmåga att skapa kund- och affärsnytta. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativt ledarskap - från att utveckla nya digitala lösningar till att säkerställa en stabil och effektiv IT-leverans.
Du leder två mindre enheter - en med fokus på digitalisering och en på IT - och har personalansvar för medarbetarna. Rollen ingår i avdelningen för stabs funktioner som tex IT och kommersiell utveckling tillsammans med marknad och affärsutveckling. Tillsammans med ditt team och övriga organisationen tar du arbetet från vision till verklighet.
Dina främsta arbetsuppgifter är att:
Utveckla och implementera en digitaliserings- och AI-strategi med fokus på både kund- och affärsnytta.
Skapa smarta digitala tjänster och arbetssätt som förenklar och förnyar - för både verksamhet och besökare.
Säkerställa en trygg och effektiv IT-leverans och samordna interna och externa resurser.
Vara en förändringsledare som engagerar och inspirerar organisationen i den digitala resan.
Vem är du? För att lyckas i rollen ser vi att du är en strategisk och handlingskraftig ledare med nyfikenhet på framtidens möjligheter. Du har ett starkt intresse för digitalisering och AI och förstår hur tekniken kan skapa värde för både kunder och verksamhet. Du är kommunikativ, inspirerande och van att driva förändring - och du får människor med dig.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom IT, ekonomi eller motsvarande.
Minst 3-5 års erfarenhet av att leda digitaliserings- och/eller IT-verksamhet.
Erfarenhet av att utveckla och implementera digitaliserings- och AI-strategier i kommersiella miljöer.
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och att bygga och utveckla team.
Erfarenhet av förändringsledning och att omsätta strategi till handling.
Kunskap om IT-arkitektur, integration och informationssäkerhet.
Meriterande:
Erfarenhet från mötes- eller upplevelseindustrin.
Om Stockholmsmässan Vi är Nordens största mötesplats - där människor, idéer och möjligheter möts. Här ryms allt från traditionella möten till stora internationella kongresser, från nischade branschmässor till e-sportfestivaler - och allt däremellan.
Nu tar vi nästa steg mot framtidens möten och med en tydlig förändringsagenda satsar vi på digitalisering för att skapa ännu bättre upplevelser, smartare arbetssätt och mer värde för våra kunder. Hos oss arbetar cirka 130 engagerade medarbetare - tillsammans skapar vi möten som gör skillnad.
Övrig information Tjänsten är en direktrekrytering och tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Placering i Älvsjö och vi ser att arbetet sker i huvudsak från kontoret med viss möjlighet till distansarbete där verksamheten tillåter.
På Stockholmsmässan vill vi att du känner dig trygg och mår bra - därför erbjuder vi förmåner som kollektivavtal med pension, försäkringar och föräldralön, samt friskvårdsbidrag.
Ansök nu Vill du vara med och skapa framtidens mötesplats? Skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är den 29 december, men urval sker löpande - så vänta inte.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jacqueline Lagercrantz: 08-508 11 707, jacqueline.lagercrantz@stockholm.se Ersättning
