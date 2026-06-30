Digitalisation Lead
Orkla Foods Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-06-30
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Company description:
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro.
Job description:Digitalisation Lead - Driv smartare arbetssätt tillsammans med verksamheten
Är du nyfiken på hur digitala verktyg, förbättrade processer och nya arbetssätt kan göra verklig skillnad i vardagen? Trivs du i samarbetet mellan människor, verksamhet och teknik? Då kan det här vara rollen för dig.
På Orkla Foods Sverige är vi mitt i en spännande utvecklingsresa där digitalisering och AI blir en allt viktigare möjliggörare för att arbeta smartare och skapa ännu mer värde för verksamheten. Nu söker vi en Digitalisation Lead som vill vara med och identifiera möjligheter, driva förbättringar och hjälpa organisationen att ta nästa steg.
Även om du kommer att arbeta nära både IT och digitala verktyg är detta framför allt en verksamhetsnära roll. Du blir den som fångar upp behov, skapar samsyn mellan olika intressenter och driver initiativ från idé till genomförande. Rollen passar dig som får energi av att samarbeta, påverka och utveckla arbetssätt snarare än att själv sitta med programmering eller teknisk specialistutveckling.
Din roll hos oss
Hos oss får du en roll med många kontaktytor där du samarbetar med kollegor från hela verksamheten. Du är nyfiken på hur saker fungerar idag, ställer frågor, utmanar invanda arbetssätt och hjälper oss att hitta smartare vägar framåt, vare sig det är via processer, implementera smarta verktyg eller se vad AI kan tillföra. Tillsammans med verksamheten identifierar du förbättringsmöjligheter, driver initiativ från idé till genomförande och säkerställer att nya arbetssätt och digitala lösningar faktiskt skapar värde.
Rollen passar dig som gillar att kombinera struktur med relationer. Du trivs med att leda dialoger, samla människor kring gemensamma mål och få saker att hända. Samtidigt får du möjlighet att bidra till Orkla Foods fortsatta digitala utveckling och vara med och skapa en enklare, smartare och mer effektiv vardag för våra medarbetare.
Information och ansökan
Låter det här som en spännande möjlighet för dig? Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt – eller tipsa gärna någon du tror skulle passa bra för rollen. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Du ansöker smidigast via Orkla Foods Sveriges karriärsida. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
Vår ambition är att påbörja det första urvalet från mitten av augusti och framåt. Du kan förvänta dig återkoppling senast 2–3 veckor därefter.
Har du frågor som är viktiga för dig för att kunna ta ställning till en ansökan är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Partner Martina Rudsvik på martina.rudsvik@orklafoods.se
.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Profile description:Vem är du
Du behöver inte vara den mest erfarna personen i rummet för att lyckas hos oss. Det viktigaste är att du är nyfiken, initiativrik och tycker om att driva saker framåt tillsammans med andra. Hos oss kommer vi kalla dig IT Process Developer men kärt barn har många namn och du kanske arbetar idag som Business Analyst, projektledare, processutvecklare, verksamhetsutvecklare eller digital konsult – eller så har du en annan roll där du fått möjlighet att leda förändringsinitiativ, förbättra arbetssätt eller driva digitala projekt. Oavsett titel tror vi att du motiveras av att skapa värde, förenkla vardagen för andra och omsätta idéer till konkreta resultat.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har några års erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning, processförbättring eller digitalisering. Du är en person som snabbt bygger förtroende och relationer, och som har lätt för att samarbeta med olika typer av människor och funktioner. Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt, kan anpassa ditt budskap efter mottagaren och känner dig bekväm med att skapa samsyn mellan olika intressenter.
Vi tror också att du har ett genuint intresse för verksamheten bakom processerna och drivs av att förstå hur saker fungerar – och hur de kan fungera ännu bättre. Du tar gärna egna initiativ, vågar ställa frågor och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Samtidigt är du nyfiken på hur digitala verktyg och nya arbetssätt kan stötta verksamheten och bidra till smartare, enklare och mer effektiva arbetsprocesser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Microsoft 365 och Power Platform
Automatisering eller digitala arbetsflöden
Effektivisering med hjälp av AI
Kravställning eller leverantörsdialoger
FMCG-, retail- eller tillverkningsverksamhet
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13875-44281839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orkla Foods Sverige AB
(org.nr 556238-0302), https://www.orkla.se
211 19 MALMÖ Arbetsplats
Orkla Foods Sweden Jobbnummer
9985911