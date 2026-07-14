Digitala kommunikatörer till Arbetsmiljöverket
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2026-07-14
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Digital kommunikatör till Arbetsmiljöverket – bidra till ett arbetsliv där ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet
Vill du använda din kommunikativa kompetens för att göra verklig samhällsnytta? Nu söker Poolia två erfarna digitala kommunikatörer för ett konsultuppdrag.
Hos Arbetsmiljöverket får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag, tillsammans med engagerade kollegor som drivs av att göra skillnad för Sveriges arbetsplatser.
Om Arbetsmiljöverket
På Arbetsmiljöverket arbetar vi för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö till följd av sitt arbete. Vi hjälper arbetsgivare att skapa trygga och hållbara arbetsmiljöer genom att ta fram regler, genomföra inspektioner och sprida kunskap om arbetsmiljöfrågor.
Uppdrag är viktigt och ansvarsfullt, men vår vardag präglas också av arbetsglädje, samarbete och ett genuint engagemang för både uppdraget och varandra.
Om uppdraget
Arbetsmiljöverket står inför ett omfattande utvecklingsarbete inom våra digitala kanaler, framför allt webbplatsen av.se. Samtidigt behöver det dagliga kommunikationsarbetet fortsätta med hög kvalitet. Därför söker vi nu två digitala kommunikatörer som kan förstärka Kommunikationsenheten under hösten 2026.
Du kommer att ingå i Sektionen för digitala kanaler, där åtta kompetenta och engagerade medarbetare arbetar med utveckling, förvaltning och analys av myndighetens digitala kanaler.
I rollen arbetar du med att utveckla, förvalta och optimera innehåll i våra digitala kanaler. Du säkerställer att innehållet är målgruppsanpassat, tillgängligt, sökoptimerat och användarvänligt. Arbetet omfattar både innehållsproduktion och löpande publicering samt utveckling av våra digitala kommunikationsinsatser.
Vi söker två profilerDigital kommunikatör – Extern kommunikation
Fokus ligger på Arbetsmiljöverkets externa webbplats av.se. Du arbetar med att utveckla innehåll som möter användarnas behov och bidrar till att myndighetens information blir enkel att hitta, förstå och använda.
Digital kommunikatör – Intern kommunikation
Fokus ligger på vårt intranät och den interna kommunikationen. Du bidrar till att skapa tydlig, relevant och engagerande kommunikation som stärker informationsflöden, samarbete och verksamhetsutveckling internt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Skapa, redigera och publicera innehåll i digitala kanaler
Målgruppsanpassa och kvalitetssäkra texter
Arbeta med sökmotoroptimering (SEO) och tillgänglighet
Paketera innehåll genom text, bild och vid behov film
Analysera användarbeteenden och kanalernas effekt
Bidra till utveckling och optimering av digitala kanaler
Samarbeta nära verksamheten för att skapa kommunikation som stödjer organisationens mål
Vi söker dig som har
Högskoleutbildning inom exempelvis media och kommunikation eller annan likvärdig utbildning
Minst fem års erfarenhet av liknande arbete som digital kommunikatör
Goda kunskaper inom digital kommunikation och sociala medier
Erfarenhet av webbpubliceringsverktyg, exempelvis Episerver, Optimizely eller Sitevision
Erfarenhet av webbanalysverktyg såsom Matomo, Piwik Pro eller Siteimprove
Kunskap om utveckling och optimering av digitala kanaler
God förståelse för användbarhet och digital tillgänglighet
Goda kunskaper i Microsoft Office eller motsvarande
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Kunskap om klarspråk
Det är meriterande om du också har
Erfarenhet av att använda kommunikation som ett strategiskt verktyg för att nå verksamhetsmål
Förmåga att växla mellan strategiskt arbete och operativt genomförande
Erfarenhet av att bygga starka samarbeten och skapa förtroendefulla relationer i komplexa organisationer
Vem är du?
Vi tror att du är en självgående och prestigelös kommunikatör som kombinerar strategiskt tänkande med ett starkt genomförandefokus. Du är nyfiken på användarnas behov, kvalitetsmedveten i ditt arbete och trivs i en roll där samarbete är avgörande för framgång.
Du har lätt för att skapa relationer, gillar att arbeta tillsammans med andra och drivs av att se konkreta resultat av ditt arbete.
Placering
Tjänsten utgår från Arbetsmiljöverkets huvudkontor i Solna med möjlighet till visst distansarbete enligt överenskommelse.
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig, uppfyller du kriterierna?
Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdag.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063200-2100011". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10002239