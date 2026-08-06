Digitala kommunikatörer sökes till myndighet
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Vill du utveckla digital kommunikation som når fram? Trivs du med att skapa innehåll som är målgruppsanpassat, tillgängligt och engagerande? Då kan det här vara rollen för dig! Vi söker nu en digital kommunikatör som vill bidra till att utveckla och förvalta en myndighets digitala kanaler och säkerställa att rätt budskap når rätt målgrupp.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Perido söker nu två digitala kommunikatörer till vår kund, en myndighet med placering i Solna. Arbetet sker huvudsakligen på plats på kontoret, med möjlighet till visst distansarbete enligt överenskommelse.
Vi söker två personer med olika inriktningar:
Digital kommunikatör med fokus på extern kommunikation via myndighetens webbplats.
Digital kommunikatör med fokus på intern kommunikation via myndighetens intranät.
Oavsett inriktning kommer du att ha en central roll i att utveckla och förvalta innehållet i myndighetens digitala kanaler. Du arbetar med att målgruppsanpassa, redigera och publicera innehåll samt säkerställer att texter, bilder och i vissa fall film är tillgängliga, användarvänliga och sökoptimerade. Med ett kommunikativt och strukturerat arbetssätt bidrar du till att skapa engagerande och relevant innehåll som når rätt målgrupp.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen är du en kommunikativ och självgående person som trivs med att ta ansvar för ditt arbete. Du har ett strukturerat arbetssätt och ett öga för både detaljer och helhet, vilket gör att du kan skapa innehåll som är tydligt, målgruppsanpassat och av hög kvalitet. Du är analytisk och nyfiken på hur digitala kanaler kan utvecklas och optimeras, samtidigt som du har en god förståelse för användarnas behov och vikten av tillgänglig kommunikation. Eftersom rollen innebär många kontaktytor har du också lätt för att samarbeta, bygga förtroendefulla relationer och kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt.
Är det dig vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!
Kvalifikationer (nedan krav måste uppfyllas samt framgå tydligt i CV):
Högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning och minst fem (5) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
Goda kunskaper om digital kommunikation och sociala medier
Kunskap i webbpubliceringsverktyg (exempelvis Episerver, Sitevision m.fl.)
Kunskap i webbanalysverktyg (exempelvis Matomo, Piwik Pro, Siteimprove m.fl.)
Kunskap om optimering och utveckling av digitala kanaler
Kunskap om användbarhet och tillgänglighet för digitala kanaler
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Kunskap om klarspråk
Meriterande:
God erfarenhet av att arbeta med kommunikation för att nå en verksamhets mål
Erfarenhet och lätt för att växla mellan strategisk planering och praktiskt genomförande
Ha god samarbetsförmåga och talang för att bygga relationer med människor i olika positioner och med olika kunskaperTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-12-23. Start 2026-09-01.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35921 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35921". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
10024020